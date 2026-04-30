密爾谷農莊主人 想用房子交換Anthropic股票

鄧肯想用來換取Anthropic股票的農莊位於密爾谷。(谷歌地圖)

一名業主準備出售其密爾谷（Mill Valley）的13英畝農莊，但條件是買家必須以Anthropic股票換取，這到底是怎麼回事？

舊金山 標準( San Francisco Standard）報導，對大多數人來說，擁有一份房地產 是人生中最偉大的里程碑之一–尤其是在舊金山灣區。但對鄧肯（Storm Duncan）來說，這是他參與AI競賽的籌碼。（Anthropic是未上市公司，股票不公開交易。）

鄧肯是一位在邁阿密工作的投資銀行家，他在密爾谷草莓社區擁有一棟四臥五衛的牧場式莊園，坐落在綠草如茵的小山坡上。這棟地址114 Inez Place的房子配備了無邊際泳池、熱水浴缸、迷你高爾夫球場，以及舊金山灣、塔瑪佩斯山和舊金山市的全景視野。

它距離101號高速公路僅幾步之遙，開車片刻即可到達密爾谷市中心。加上鄧肯擁有的另一塊相鄰地塊，這棟房產總面積約13畝。

雖然這處房產尚未正式上市，但日前鄧肯為他的房地產創建了一個領英個人資料，並提出了一項獨特的交易方案。「我在加州 米爾谷擁有一處占地14畝的莊園，」鄧肯的帖子略作誇張地寫道，「我想用這處房產換取Anthropic公司的股權。」

鄧肯承認他的計畫風險很大，但他希望這能吸引一位拿著工程師薪水的年輕Anthropic員工–正如他所說，這是一種「多元化投資」。「相對於AI未來的重要性，我在AI領域的投資集中度過低，而在房地產領域的投資集中度過高，」他告訴「標準」，「我的觀點是，持有Anthropic股票的人可能正處於截然相反的情況。」

鄧肯提出承擔所有交易費用，並將交易結構設計為私下交易，作為Anthropic股東無需出售股票即可購買房產的一種方式。他認為這種安排可以帶來稅收優惠，並允許賣方在鎖定期內保留部分股票增值收益。無論從哪個角度來看，這都是一項非同尋常的客製化方案，凸顯了這筆交易與普通房屋買賣的巨大差異。

鄧肯表示，股票數量將與買家協商確定，但他根據Anthropic近期幾輪融資的估值（約8000億美元）做出預期。鄧肯自1996年起居住在灣區，直到新冠疫情爆發後才搬到佛州，因為他更喜歡那裡較為寬鬆的防疫措施。目前，這座莊園裡住著一位知名風險投資人，但他拒絕透露其姓名。