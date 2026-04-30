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史丹福學生運動員 對自己的學校評價差

編譯林思牧／綜合報導
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史丹福在學術上頂尖，但學生運動員覺得沒得到好的支援。(谷歌地圖)
史丹福在學術上頂尖，但學生運動員覺得沒得到好的支援。(谷歌地圖)

加州一所在學術上最頂尖的大學，卻被它的學生運動員嫌棄。在一項調查中，該校的運動員給學校非常低的評價。

紐約郵報報導，Athletes.org發布的一份新報告顛覆了傳統的排名模式，讓大學運動員對自己的學校進行評分，結果對史丹福大學來說，學生的看法並不樂觀。

儘管史丹福擁有卓越的學術聲譽，但在Athletes.org發布的2026年春季「運動員學校排名」中，它卻在59所大學中排名第51位，成績相當慘淡。運動員紛紛表示，史丹福存在著不良的校園文化和缺乏支持體系的問題。「普通學生不願意和我們一起做小組作業，因為他們覺得我們程度不夠，」一位學生說道，這凸顯了運動員和普通學生群體之間的緊張關係。

其他人則將矛頭指向了體育環境本身。「這裡沒有發展空間，氛圍消極，還充斥著人身攻擊，」一位運動員反映並補充說，大約三分之一的隊員「在賽季中途退出了校隊」。這項由運動員主導的排名從設施、營養到姓名、形象和肖像權（NIL）支持、心理健康資源以及整體體驗等各個方面對學校進行評估，讓人們得以一窺幕後的真實生活。

史丹福表現不佳，但其他一些實力強勁的大學體育計畫卻收到了如潮好評。喬治亞大學（University of Georgia）榮登榜首，運動員們稱他們的體驗「非常特別」，並盛讚學校在體育和學術方面提供的無與倫比的支持。

內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）和俄亥俄州立大學（Ohio State University）也名列前茅，運動員們強調了這兩所大學一流的設施、強大的學術支持以及為他們退役後的生活做好準備的計畫。

即使是排名靠後的學校，其表現也優於史丹福。波士頓學院（Boston College）的運動員們提到了營養和姓名、形象及肖像權方面支持的一些問題，但學校仍然避免了像史丹福那樣遭受尖銳的批評。

加州 史丹福大學

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