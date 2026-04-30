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結合傳統與創新…巨人隊台灣日 FASCA三太子大鼓隊蓄勢登場

記者王湘涵╱密爾比達報導
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傳統技藝融合現代舞步，讓表演呈現出兼容並蓄的台灣力。（記者王湘涵／攝影）
傳統技藝融合現代舞步，讓表演呈現出兼容並蓄的台灣力。（記者王湘涵／攝影）

舊金山巨人隊台灣日（Taiwanese Heritage Night）將於5月4日在甲骨文球場（Oracle Park）登場。在正式演出前夕，由海外青年文化大使（Formosa Association of Student Cultural Ambassadors）組成的「FASCA三太子大鼓隊」正緊鑼密鼓地練習，準備把結合傳統與創新的台灣文化帶進大聯盟球場，讓國際觀眾看見有別於科技產業印象的另一種台灣風貌。

FASCA三太子大鼓隊由台裔第二代青少年組成，李娜亞老師帶領。（記者王湘涵／攝影...
FASCA三太子大鼓隊由台裔第二代青少年組成，李娜亞老師帶領。（記者王湘涵／攝影）

「FASCA三太子大鼓隊」成立四年，這支由灣區台裔青少年組成的團隊，將帶來結合三太子、響環、大鼓節奏、台灣原住民與扯鈴等元素等演出內容。

帶隊的李娜亞老師說：「我們希望讓觀眾看到，台灣不只有科技，還有很深的文化底蘊。」三太子生動活潑的角色設計，是台灣的在地文化並且深具包容性，不同背景的學生都能自在參與。除了基本的三太子舞步，表演還會加上恰恰、原住民舞蹈，同時為了讓演出更貼近國際舞台，團隊也加入發光扯鈴與動態視覺效果，並以氣勢磅礡的大鼓開場，用鮮活的視覺設計，傳統技藝融合現代舞步，讓表演呈現出兼容並蓄的台灣力。

氣勢磅礡的大鼓開場。（記者王湘涵／攝影）
氣勢磅礡的大鼓開場。（記者王湘涵／攝影）

在舞台之外，這群青少年的心路歷程同樣令人覺得珍貴。不少團員坦言，最初是因為父母要求才加入，甚至一開始「不太想講話、只想躲在旁邊」；但隨著一次次練習與演出，逐漸在團隊中建立起友誼與自信，也開始主動投入排練，從原本害怕表演，到逐漸享受站上舞台的感覺。

前任分會長林立祥分享：「跟別人互動、友善的聊天，幫助那些一開始像我一樣在角落的人，這就是我們FASCA。」對他們而言，這不只是一種「很酷的」技藝的學習，更是一段關於自我成長與同儕建立認同的過程，讓台裔第二代的感情凝聚在一起。

為了5月4日舊金山巨人隊台灣日的演出，FASCA三太子大鼓隊緊鑼密鼓的練習。（記...
為了5月4日舊金山巨人隊台灣日的演出，FASCA三太子大鼓隊緊鑼密鼓的練習。（記者王湘涵／攝影）

即將登上巨人主場，對團隊成員來說更是無比興奮、意義非凡，這場演出被許多人形容為「一生可能只有一次的機會」，不僅是「FASCA三太子大鼓隊」目前站上規模最大的舞台，也是一個代表台灣的機會。

現任分會長翁煜森興奮的說：「可以在這麼多觀眾面前表演，非去不可！也希望讓更多人看到台灣文化。」

「雖然練習很累，但真的很開心！」為了迎接這場演出，團員們持續投入密集的排練。這群在灣區成長的台裔青少年，正用自己的方式詮釋台灣文化，也為即將登場的舊金山巨人隊台灣日注入屬於年輕世代的能量。

發光扯鈴的操作需結合技術與體力。（記者王湘涵／攝影）
發光扯鈴的操作需結合技術與體力。（記者王湘涵／攝影）

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