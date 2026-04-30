我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Google亞馬遜宣告大受歡迎的自研AI晶片「整櫃開賣」

NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

供水管道遭汙染 逾60戶居民仍無飲用水 山景城進入緊急狀態

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山景城周日水樣檢測結果顯示大腸菌呈陽性，宣布進入緊急狀態，逾60戶家庭仍無飲用水...
山景城周日水樣檢測結果顯示大腸菌呈陽性，宣布進入緊急狀態，逾60戶家庭仍無飲用水。示意圖。（取自Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，鑑於山景城（Mountain View）仍有逾60戶家庭持續面臨無飲用水的情況，市議會決議，宣布進入緊急狀態，市政府得以藉此就解決該問題所產生的費用申請補償。

該緊急狀態宣言於25日發布，並於周二（28日）正式獲批。

自上周五（24日）晚間，因一處施工項目中泥漿與供水主管道發生接觸，約67戶家庭一直處於「禁止用水」通知狀態。26日的水樣檢測結果顯示大腸菌（coliform）呈陽性後，預計恢復供水的時間表已推遲至本周中至周末。

該供水主管道是在Bonita Avenue與Cuesta Drive交匯處附近進行升級和維修工程時受到汙染的。受影響的住宅位於Carla Court、Drucilla Drive、Montalto Drive、Leona Lane 的600-700號街區以及Cuesta Drive 的600號街區。上周末，市政工作人員已恢復供水，但僅限用於沖廁。

市政工作人員一直在努力沖洗供水主管道，以清除殘留的細菌。據環保署（Environmental Protection Agency）稱，大腸菌類是一種存在於許多溫血哺乳動物體內的腸道細菌。某些類型的大腸菌可能由糞便細菌繁殖而來，包括大腸桿菌（Ecoli），可能導致人體不適。

官員周三（29日）警告，山景城部分居民已成為關於安全飲用水的網絡釣魚詐騙目標。他們提醒居民採取預防措施，包括避免點擊可疑連結、不要向未經驗證的郵件發送者透露個人信息，並對緊急請求或斷水威脅等警示信號保持警惕。市政府官員不會致電、發簡訊或發送郵件給非受影響區域的居民。

該市正繼續為受供水主管道汙染影響的居民提供援助。援助措施包括提供酒店住宿、報銷各類費用以及開放淋浴和衛生間設施。

政府官員計畫於周五（5月1日）為受供水主管道事故影響的居民召開社區會議。他們還準備向受影響家庭發放每日92美元的補助，用於支付餐費及其他雜費。鑑於居民對因沖洗管道系統導致水費增加表示擔憂，市政府正在探討承擔相關水費的方案。

市政府官員稱，居民可選擇入住市政府已合作至周一（5月4日）的多家本地酒店之一，以獲得臨時住宿。對於希望選擇其他酒店的居民，市政府還提供每晚192美元（另加稅）的替代酒店報銷標準。

居民可在位於Crisanto大道2073號的Rengstorff Park Aquatics Center，以及位於Franklin街650號的Eagle Park Pool泳池使用淋浴設施。開放時間詳見市政府網站。

聖荷西

上一則

舊金山豪宅價漲量缺 買家紛紛轉向馬連縣、東灣

下一則

「假送禮真搶劫」灣區歹徒鎖定長者 金山警示警

延伸閱讀

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消
史島北灘遊民所將啟用 民代斥未被通知

史島北灘遊民所將啟用 民代斥未被通知
法拉盛凱辛納公園步道整修動工

法拉盛凱辛納公園步道整修動工
山區今春幾無積雪 華州進入乾旱緊急狀態

山區今春幾無積雪 華州進入乾旱緊急狀態
聖地牙哥通過1000單位大型住宅開發案 鄰近美墨邊境

聖地牙哥通過1000單位大型住宅開發案 鄰近美墨邊境

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

2026-04-24 16:46
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19

超人氣

更多 >
華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚

華女後院挖出9萬美元 +1700避孕套 背後真相震驚
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車

雖然美國全力防堵 德州艾爾帕索已看得到中國汽車