Bay FC執行長瓊斯上任3月 跳槽火花總裁

三個月前，瓊斯剛剛升任舊金山灣區全新的女足隊海灣女足隊（Bay FC）執行長。如今將赴任洛杉磯，協助將火花隊、道奇隊、湖人隊進行整合。（Sparks提供）

洛杉磯火花女籃隊（Los Angeles Sparks）28日宣布聘請瓊斯（Stacy Johns）出任球隊總裁。三個月前，瓊斯剛剛升任舊金山灣區全新的女足隊–海灣女足隊（Bay FC）執行長。業界指出，此舉旨在加強火花隊老闆沃特（Mark Walter）旗下三支球隊，洛杉磯球隊道奇 （Los Angeles Dodgers）、湖人 （Los Angeles Lakers）與火花（Sparks）之間的協同效應。

海灣女足隊的主場在聖荷西 的PayPal Park 。相關報導指出，海灣女足隊已將首席財務官古特曼（Bernard Gutmann）升任為球隊總裁兼首席財務官，接替瓊斯離職後的職務。

瓊斯曾在洛杉磯男足（Los Angeles FC）擔任首席商務官超過五年。由於她的兒子Charlie仍居住在南加州，自今年2月初以來，她一直往返於洛杉磯與灣區之間通勤。當湖人新任商務營運總裁、同時也是洛杉磯男足的股東之一的羅森（Lon Rosen）邀請她回到洛杉磯，協助將火花隊、道奇隊、湖人隊進行整合時，她表示這在個人與職業層面上都是難以拒絕的機會。

瓊斯說：「隨著沃特加入湖人管理層並進入籃球領域，他的團隊正在加大投入，不只是針對男子賽事，也同樣重視女子運動。他們的態度是：我們要把事情做好，讓這些球隊達到應有的位置。我很幸運能獲得這個機會。」

瓊斯是印第安納州人，曾在印第安納波利斯小馬擔任財務與人力資源副總裁六年。她與羅森最早在洛杉磯男足共事，當時她負責監督BMO體育場營運，並協助完成MLS史上最大規模的球場冠名權合約。她透露，羅森曾多次半開玩笑地表示未來會聘請她。

羅森表示，根據業界數據，火花隊在2025年的平均門票收入約為34.6萬美元，在WNBA排名接近末段，而贊助收入約730萬美元，屬中等水平。他指出，瓊斯將負責重新建立並重新行銷Sparks品牌。

羅森說：「瓊斯是一位有遠見的人，能幫助打造Sparks品牌。這個品牌本來就十分有潛力，但我們希望在市場上的地位持續提升。這一直是老闆沃特的願景，就是將火花、湖人及道奇整合。他在這個市場擁有三支主要球隊，我們會充分利用三者之間的核心優勢。」