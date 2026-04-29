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捐款史沃威爾 200多人要求退還150萬元

編譯林思牧／綜合報導
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史沃威爾的競選網站截至發稿時尚未撤下。(ericswalwell.com)
史沃威爾的競選網站截至發稿時尚未撤下。(ericswalwell.com)

至少有200多名捐款給前東灣國會議員史沃威爾(Eric Swalwell)的金主，如今要求他的競選團隊退錢。但他們收到全額退款的機率有多少呢？

根據舊金山紀事報查閱的一份競選內部文件顯示，在史沃威爾被指控性侵多名女性後，超過200名捐款人正向其競選州長的團隊申請退款，總額超過150萬美元。

紀事報於4月10日發表報導，詳細描述了一位前工作人員的指控。該女性稱，史沃威爾在她醉酒無法同意的情況下兩次性侵了她。此後，史沃威爾的競選活動迅速瓦解。自從該報導發表以來，又有幾名女性站出來提出了類似的指控。他的許多工作人員集體辭職，並呼籲他退出競選。

史沃威爾於4月12日宣布退出州長競選，並在第二天宣布辭去國會議員職務。在接下來的幾周裡，競選工作人員收到了大量退款申請。紀事報查閱了競選團隊工作人員之間的多封電子郵件，郵件中提到了數百份退款申請，以及對於如何處理這些申請缺乏明確的指引。

一位住在埃爾索布蘭特（El Sobrante）的男子在2月初向史沃威爾的競選活動捐贈了250美元，自指控曝光後不久，他就一直在試圖追回這筆捐款。他說他聯繫了民主黨籌款平台ActBlue和史沃威爾的競選團隊。最初只有ActBlue做出了回應，讓他聯繫競選團隊的通用郵箱。

這位名叫麥克謝（Mike Hsieh，音譯）的捐贈者在讀到紀事報的一篇報道後再次聯繫了競選團隊。報導稱，史沃威爾動用了基金中的4萬美元聘請了一位律師代表他出庭，辯稱那些指控不實。

「我非常憤怒。這太不公平了，因為這與競選活動毫無關係，」麥克謝說，「在我看來，這似乎是非法的，或者至少應該是非法的。」根據紀事報查閱的一封電子郵件顯示，史沃威爾的一位前工作人員在27日上午回覆了麥克謝，並告知麥克謝他目前無能為力。「我們尚未收到關於退款流程的授權程序或明確指示。」

史沃威爾 舊金山 民主黨

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