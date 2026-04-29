台美AI巨頭釋多元職缺 矽谷徵才博覽會逾千菁英搶進

「Taiwan Career Day 2026」矽谷徵才博覽會超過千人報名。（主辦單位提供）

矽谷 徵才博覽會「Taiwan Career Day 2026」日前在聖他克拉拉會議中心舉辦，吸引來自全美各地的科技人才與留學生參與，主辦單位表示，本次活動報名突破千人，在免費公開活動中展現出相當高的出席率。

求職與求才的對接，展現科技人才市場持續活絡的趨勢。（主辦單位提供）

本次活動由Taiwan Next Foundation主辦，並獲得經濟部、外貿協會TAITRA、Rising Management及Talent Taiwan（就業金卡）等單位支持，聚焦台美科技人才的媒合。

Taiwan Next Foundation執行長謝凱婷表示，在AI重新定義產業的變革時代，台灣人才的實力值得被世界看見。活動希望搭建台美企業與人才之間的交流平台。

本次活動由Taiwan Next Foundation主辦，匯集台美許多科技企業參加。（主辦單位提供）

來自市場與獵才端的觀察也指出，隨著台灣半導體與AI供應鏈布局美國，人才跨國流動趨勢持續增加，企業對具備國際經驗與技術能力的人才需求同步提升。

本次活動匯集鴻海、緯創、安霸、光寶、聯發科、台達電等台灣科技企業，提供多元職缺機會外，現場亦規畫多項活動，包括企業徵才專區、企業觀點論壇、一對一導師履歷健檢、求職諮詢以及AI模擬面試等，從履歷到應對提供完整求職支援。

根據活動現場觀察，求職者來源相當多元，除灣區 本地外，也有來自加拿大、西雅圖、南加州與亞歷桑那州的參與者，部分學生團體也主動與企業接洽，希望建立合作與內推機會。

有參展企業表示，在部分技術領域例如電源供應相關的電機工程師、IC設計與計算機架構等專業人才，在招募上相對較難尋覓。

除企業徵才外，一對一導師履歷健檢與諮詢服務也成為熱門項目，分兩個時段開放登記，現場排隊人潮絡繹不絕；參與者表示，能直接獲得業界導師的具體建議，有助於釐清求職方向並提升面試準備。

現場參與履歷健檢與職涯諮詢的導師綜觀回饋，求職者背景多元，除軟體工程師外，也有不少產品經理（PM）與商務開發（BD）背景的求職者前來諮詢，反映非工程背景人才同樣關注進入科技產業的機會。整體而言，現場求職者條件不弱。

導師表示，在AI快速發展與產業變動下，不少求職者對職涯方向與市場趨勢仍感不確定，常見問題包括如何進一步提升自身競爭力，以及在轉職或跨領域發展時如何做出選擇。也有部分UX設計背景的求職者對AI可能帶來的影響表達擔憂，亦有人考慮從軟體轉向硬體領域發展，不過導師也提醒，若僅因產業趨勢轉換跑道，而未釐清自身動機與目標，仍可能面臨職涯風險。

光寶北美人資團隊（People Team）表示，本次接觸到的人選中，超過一半為AI與軟體相關背景的在校生或初入職場者，不少人提前到場了解市場機會，為未來就業做準備。

參與企業也表示，活動以在灣區的台灣人才為主要對象，族群相對集中，有助於建立連結與信任感，除短期徵才外，也作為接觸在美台灣人才、進行長期人才培育與布局的管道。