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巴洛阿圖常青社區 Niche評為加州最宜居、全美第三名

編譯組／綜合報導
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矽谷一處不起眼的小社區巴洛阿圖常青公園榮登全美第三最佳宜居社區。(Google ...
矽谷一處不起眼的小社區巴洛阿圖常青公園榮登全美第三最佳宜居社區。(Google Maps)

據紐約郵報（NY Post）報導，矽谷一個低調的社區突然成為全美矚目的焦點。在Niche發布的2026年最佳宜居地榜單中，巴洛阿圖的常青公園（Evergreen Park）社區被評為加州最佳宜居地，並在全美排名第三。該榜單評估了超過1萬8000個社區。

該排名綜合了硬數據與現實反饋。Niche分析了來自人口普查局、聯邦調查局、勞工統計局和疾病防治中心CDC）的數據，並結合自身研究及數百萬居民的評價。評估指標包括生活成本、犯罪率、學校質量、就業機會及當地生活設施。

矽谷一處不起眼的小社區巴洛阿圖常青公園榮登全美第三最佳宜居社區。（本報檔案照）
矽谷一處不起眼的小社區巴洛阿圖常青公園榮登全美第三最佳宜居社區。（本報檔案照）

常青公園人口約2700人，在有限的區域內提供了都市風格的生活方式。居民可輕鬆前往公園、餐廳和咖啡館，該地區在步行便利性、戶外活動以及健康與健身方面的評分尤為突出。其公立學校也廣受好評，助力該社區獲得A+的綜合評分。

在此居住成本不菲，房屋中位數價格約為160萬美元，而月均租金約為3400美元，這與矽谷聞名遐邇的高昂住房成本相符。

據Niche統計，巴洛阿圖包攬加州最佳居住地榜單前10名：巴洛阿圖的常青公園，北城區（Downtown North），College Terrace，大學南區（University South），新月公園（Crescent Park），老巴洛阿圖（Old Palo Alto），Midtown，Duveneck–St. Francis，社區中心（Community Center）以及Barron Park。

若您想在加州享受頂級生活，巴洛阿圖無疑是核心之選，但前提是您能承受其高昂的房價。

疾病防治中心 人口普查 CDC

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