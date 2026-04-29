巴洛阿圖常青社區 Niche評為加州最宜居、全美第三名
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據紐約郵報（NY Post）報導，矽谷一個低調的社區突然成為全美矚目的焦點。在Niche發布的2026年最佳宜居地榜單中，巴洛阿圖的常青公園（Evergreen Park）社區被評為加州最佳宜居地，並在全美排名第三。該榜單評估了超過1萬8000個社區。
該排名綜合了硬數據與現實反饋。Niche分析了來自人口普查局、聯邦調查局、勞工統計局和疾病防治中心（CDC）的數據，並結合自身研究及數百萬居民的評價。評估指標包括生活成本、犯罪率、學校質量、就業機會及當地生活設施。
常青公園人口約2700人，在有限的區域內提供了都市風格的生活方式。居民可輕鬆前往公園、餐廳和咖啡館，該地區在步行便利性、戶外活動以及健康與健身方面的評分尤為突出。其公立學校也廣受好評，助力該社區獲得A+的綜合評分。
在此居住成本不菲，房屋中位數價格約為160萬美元，而月均租金約為3400美元，這與矽谷聞名遐邇的高昂住房成本相符。
據Niche統計，巴洛阿圖包攬加州最佳居住地榜單前10名：巴洛阿圖的常青公園，北城區（Downtown North），College Terrace，大學南區（University South），新月公園（Crescent Park），老巴洛阿圖（Old Palo Alto），Midtown，Duveneck–St. Francis，社區中心（Community Center）以及Barron Park。
若您想在加州享受頂級生活，巴洛阿圖無疑是核心之選，但前提是您能承受其高昂的房價。
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