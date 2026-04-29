「免費漫畫日」5月2日登場 灣區漫畫店掀動漫熱潮

一年一度的「免費漫畫日」（Free Comic Book Day）今年將於5月2日登場。（freecomicbookday官網）

一年一度的「免費漫畫日」（Free Comic Book Day）今年將於5月2日登場，適逢每年5月的第一個星期六，全美及全球多地漫畫店同步響應，提供民眾免費索取漫畫，吸引親子 與動漫愛好者走入實體書店，體驗閱讀與社群互動的樂趣。

「免費漫畫日」起源於2001年，由加州 漫畫店業者Joe Field提出構想，並於2002年首次舉辦，當時搭配電影《Spider-Man》上映熱潮，成功吸引大量新讀者參與，隨著規模逐年擴大，該活動已成為漫畫產業的重要年度盛事。

活動由鑽石漫畫發行公司（DCD）統籌推動，由參與的出版社推出「免費漫畫日限定專刊（FCBD titles）」作為試讀本供民眾索取。

主辦單位指出，今年共推出24款免費漫畫，由多家出版社參與。（freecomicbookday官網）

主辦單位指出，今年共推出24款免費漫畫，由多家出版社參與，每家出版社通常提供一至數本指定作品，並非所有漫畫皆可免費領取。此外，各漫畫店會依自身規模與庫存設定領取規則，多數店家會限制每人可免費領取的數量（常見為二至五本），部分熱門書目則採先到先得的方式發放，主辦單位建議有興趣的民眾提早到場，以免向隅。

現場可領取指定免費漫畫，店家會依自身規模與庫存設定規則。（freecomicbookday官網）

「免費漫畫日」所提供的多為專屬印製的版本，具有期間限定性，活動當天發放後通常不再加印，部分書目也因此具備收藏價值；內容多半屬於試讀或前導性質，會在後續正式出版中完整呈現，讓好奇的讀者可進一步追讀完整故事。過去也曾推出與熱門作品相關的特別篇或延伸內容，例如「陰屍路」（The Walking Dead）、Saga等作品；同時「漫威漫畫」（Marvel Comics）與「偵探漫畫」（DC Comics）也常會在活動中釋出新系列前導或角色故事開端，成為讀者認識新作品的重要入口。

有些店家規畫角色扮演（cosplay）或主題展示，增添現場熱鬧氣氛。（freecomicbookday官網）

灣區 包括舊金山、屋崙與康柯德等地的漫畫店皆將響應活動，民眾可透過官方網站查詢鄰近參與店家。有些漫畫店還會邀請創作者或插畫家到場與讀者交流，舉辦簽名或分享活動；有些店家則規畫角色扮演（cosplay）或主題展示，吸引民眾拍照打卡，增添現場熱鬧氣氛。

同時也有業者結合促銷與社群活動，推出限時折扣、抽獎或會員優惠，鼓勵讀者在領取免費漫畫之餘，進一步消費店內書籍與周邊商品。