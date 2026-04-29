我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

「免費漫畫日」5月2日登場 灣區漫畫店掀動漫熱潮

記者王湘涵╱灣區報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一年一度的「免費漫畫日」（Free Comic Book Day）今年將於5月2...
一年一度的「免費漫畫日」（Free Comic Book Day）今年將於5月2日登場。（freecomicbookday官網）

一年一度的「免費漫畫日」（Free Comic Book Day）今年將於5月2日登場，適逢每年5月的第一個星期六，全美及全球多地漫畫店同步響應，提供民眾免費索取漫畫，吸引親子與動漫愛好者走入實體書店，體驗閱讀與社群互動的樂趣。

「免費漫畫日」起源於2001年，由加州漫畫店業者Joe Field提出構想，並於2002年首次舉辦，當時搭配電影《Spider-Man》上映熱潮，成功吸引大量新讀者參與，隨著規模逐年擴大，該活動已成為漫畫產業的重要年度盛事。

活動由鑽石漫畫發行公司（DCD）統籌推動，由參與的出版社推出「免費漫畫日限定專刊（FCBD titles）」作為試讀本供民眾索取。

主辦單位指出，今年共推出24款免費漫畫，由多家出版社參與。（freecomicb...
主辦單位指出，今年共推出24款免費漫畫，由多家出版社參與。（freecomicbookday官網）

主辦單位指出，今年共推出24款免費漫畫，由多家出版社參與，每家出版社通常提供一至數本指定作品，並非所有漫畫皆可免費領取。此外，各漫畫店會依自身規模與庫存設定領取規則，多數店家會限制每人可免費領取的數量（常見為二至五本），部分熱門書目則採先到先得的方式發放，主辦單位建議有興趣的民眾提早到場，以免向隅。

現場可領取指定免費漫畫，店家會依自身規模與庫存設定規則。（freecomicbo...
現場可領取指定免費漫畫，店家會依自身規模與庫存設定規則。（freecomicbookday官網）

「免費漫畫日」所提供的多為專屬印製的版本，具有期間限定性，活動當天發放後通常不再加印，部分書目也因此具備收藏價值；內容多半屬於試讀或前導性質，會在後續正式出版中完整呈現，讓好奇的讀者可進一步追讀完整故事。過去也曾推出與熱門作品相關的特別篇或延伸內容，例如「陰屍路」（The Walking Dead）、Saga等作品；同時「漫威漫畫」（Marvel Comics）與「偵探漫畫」（DC Comics）也常會在活動中釋出新系列前導或角色故事開端，成為讀者認識新作品的重要入口。

有些店家規畫角色扮演（cosplay）或主題展示，增添現場熱鬧氣氛。（freec...
有些店家規畫角色扮演（cosplay）或主題展示，增添現場熱鬧氣氛。（freecomicbookday官網）

灣區包括舊金山、屋崙與康柯德等地的漫畫店皆將響應活動，民眾可透過官方網站查詢鄰近參與店家。有些漫畫店還會邀請創作者或插畫家到場與讀者交流，舉辦簽名或分享活動；有些店家則規畫角色扮演（cosplay）或主題展示，吸引民眾拍照打卡，增添現場熱鬧氣氛。

同時也有業者結合促銷與社群活動，推出限時折扣、抽獎或會員優惠，鼓勵讀者在領取免費漫畫之餘，進一步消費店內書籍與周邊商品。

灣區 親子 加州

上一則

偽裝亞馬遜送貨員 金山男盜取數十包裹

下一則

巴洛阿圖常青社區 Niche評為加州最宜居、全美第三名

延伸閱讀

世界日報雙親節感恩市集5月舉行

世界日報雙親節感恩市集5月舉行
羅蘭岡排舞嘉年華 5月連4周免費開跳

羅蘭岡排舞嘉年華 5月連4周免費開跳
灣區壹嘉出版 入選美國獨立出版協會「創新之聲」名單

灣區壹嘉出版 入選美國獨立出版協會「創新之聲」名單
世界日報雙親節感恩市集即將登場 多元品牌齊推節日優惠

世界日報雙親節感恩市集即將登場 多元品牌齊推節日優惠
亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

亞太裔傳統月來了 系列節目登場 精彩活動一次看

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算