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AI衝擊職場 大學生陷入科系選讀焦慮

編譯林思牧／綜合報導
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人工智慧給大學生帶來焦慮，他們在尋找「不受AI影響」的科系就讀，但沒人真的知道哪...
人工智慧給大學生帶來焦慮，他們在尋找「不受AI影響」的科系就讀，但沒人真的知道哪些才算是「不受AI影響」的科系。(美聯社)

人工智慧給大學生帶來焦慮，他們在尋找「不受AI影響」的科系就讀，但沒人真的知道哪些才算是「不受AI影響」的科系。

美聯社報導，兩年前，廷珀曼（Josephine Timperman）帶著明確的計畫進入大學。她選擇了商業分析專業，希望學習一些讓履歷脫穎而出、畢業後找到好工作的專業技能。然而，AI的迅速崛起卻徹底打亂了她的計畫。她之前學習的統計分析和程式設計等基礎技能現在很容易被自動化取代。

「每個人都擔心入門級工作會被AI搶走，」這位就讀俄亥俄州邁阿密大學的20歲女孩說。幾周前，廷珀曼將專業轉到了行銷。她的新策略是利用本科學習來培養批判性思維和人際交往能力–這些領域目前仍是人類的優勢所在。

「你不僅要會編程，還要能夠與人交流、建立人際關係，並進行批判性思考，因為歸根結底，這才是AI無法取代的，」廷珀曼說。她將分析學作為輔修專業，並計畫攻讀為期一年的碩士學位，深入研究該領域。

如今的大學生們表示，選擇一個「不受AI影響」的專業就像是在射擊移動的靶子，因為他們畢業時的就業市場可能已經又發生了根本性的變化。因此，許多人正在重新考慮自己的職業道路。哈佛大學甘迺迪學院政治研究所2025年的調查顯示，約70%的大學生認為AI會威脅到他們的就業前景。而蓋洛普最近的民調也發現，美國勞工越來越擔心被新科技取代。

「我們經常看到學生更換專業。這並不是什麼新鮮事，原因也五花八門，」致力於提高高中以上教育人數的非營利教育機構Lumina的副總裁布朗（Courtney Brown）說道。「但如今這麼多學生說是因為AI才換專業的–這真是令人震驚。」

大學生面臨的挑戰之一是，他們通常會尋求建議的專家，例如導師、教授和家長，也無法提供答案。 「學生們不得不獨自摸索，就像開車沒有GPS導航系統一樣，只是盲目往前開。」布朗說。

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像Salesforce的Agentforce這樣的AI代理人，能力廣泛又細密周全，全年365天全天候作業，真人如何比擬? (salesforce.com)

人工智慧 哈佛大學 俄亥俄州

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