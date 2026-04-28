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市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消

編譯組／綜合報導
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舊金山計畫在未來十年持續提高水費和排污費，灣區大部分地區將受到影響。(本報檔案照...
舊金山計畫在未來十年持續提高水費和排污費，灣區大部分地區將受到影響。(本報檔案照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著維護城市供水系統成本的不斷攀升，舊金山計畫在未來十年內大幅提高水費和排污費，預計未來兩年內居民水費將上漲近25%。

根據訂於今（28）日審議的漲價提案估算，今年夏天，普通獨戶家庭的水費和下水道（sewer）費合計將從每月171美元漲至189美元，明年夏天則將升至每月212美元。

官員預計，公用事業費率至少將持續上漲至2036年。

灣區其他大型供水服務商相比，舊金山居民的水費和下水道費通常略高，這使得部分民眾對此次擬議的漲價表示反對。然而，該地區沒有哪個社區能免受成本飆升的影響，許多公用事業公司都已要求用戶支付更多費用。

「是的，漲幅確實高於通貨膨脹率，」舊金山公共事業委員會（SFPUC）副財務長布希（Laura Busch）在近期關於擬議公用事業費率調整的說明會上坦承，「但我們系統的運營成本漲幅也遠超通脹，而除了用戶之外，我們別無他法來承擔這些成本。」

基礎設施老化和系統升級是支出激增的主要驅動因素。SFPUC的十年期資本預算超過90億美元，主要用於污水處理設施的改善；規模較小但同樣重要的資金將投入供水項目，包括對長達19哩的穿山隧道進行維修，以及更換已有百年歷史的Moccasin壓力管道。

市政府官員指出，新的監管要求以及聯邦資金的減少，加劇了財政壓力。

除供應舊金山本地外，SFPUC的水源還供應給聖馬刁、聖塔克拉拉和阿拉米達縣的20餘家批發商。今年夏季，這些供應商的水費將上漲7.4%，而去年漲幅僅為2.3%。

在SFPUC最近的會議上，有少數民眾表示擔憂，認為在食品雜貨、汽油及其他生活必需品價格上漲的基礎上，水費的增加將使他們的經濟負擔難以承受。

SFPUC官員向用戶介紹了該機構的「用戶援助計畫」，這項計畫為經濟困難居民提供水費減免，並提供免費的「節水評估」服務，幫助家庭尋找節水方法，從而降低水費帳單。

該機構理事會定於周二（28日）的例行會議上對新資費方案進行表決。

未來十年內，SFPUC費率的進一步上調，不僅將用於覆蓋基建項目及相應的債務償還，還將考慮到因用戶用水效率提高導致的供水量下降，以及包括員工薪資上漲在內的運營成本上升。

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