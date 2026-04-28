看好AI帶動房價 大批富裕空巢族回流舊金山 搶占先機

房價高昂的舊金山，如今竟成為富裕空巢人士熱中的退休地點 。(谷歌地圖)

有些富裕的五、六十歲空巢者湧入舊金山購屋。他們預期人工智慧熱潮會讓房地產更貴，他們要搶占先機。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，喬恩（Jon）已經到了許多朋友退休 後搬到佛州 或亞歷桑那州的年紀。但這位年過六旬仍在工作的律師，對那兩州的高溫和「文化沙漠」毫無興趣。相反的，喬恩選擇回到舊金山。他曾在北灘擁有一套度假屋，住了大約十年，直到業主協會(HOA)的種種麻煩和疫情帶來的低迷最終迫使他賣掉了房子。

喬恩的主要住所位於密西根州 郊區，他之前一直住在那裡，並且很懷念家門口就有的現場音樂和一流餐廳。但到了2024年底，他又回到了西海岸，擊敗其他買家，買下了碼頭區的一套康斗。

喬恩是眾多空巢老人和即將退休人士中的一員，他們在疫情期間離開了舊金山，但現在又紛紛湧回。他們厭倦了郊區生活，想要擺脫維護大型家庭住宅所需的時間和金錢，並渴望在AI帶來的繁榮使他們的夢想遙不可及之前，在金山擁有一席之地。

這一趨勢對城市中那些以酒店品牌命名的康斗來說無疑是一大利好，例如四季酒店寓所（Four Seasons Residences）和麗思卡爾頓俱樂部及寓所（Ritz Carlton Club and Residences）。這些康斗位於市中心，近年來銷售並不順利，但它們的品牌效應卻能引起退休人士的共鳴。

Compass房地產經紀人黑茲（Butch Haze）在四季酒店寓所有一套價值600萬美元的房產掛牌出售。他預計未來十年，50歲到60歲年齡段的購房者將迎來「巨大的增長」，紛紛湧入舊金山市置業。「這可能會成為市場中最大的組成部分之一，」他說。

56歲的黑茲離空巢期還遠，他的孩子一個11歲，一個13歲。但他和妻子已經在計畫著像他們的朋友和鄰居一樣，在孩子們離家後搬到舊金山市內。「人們的心態發生了轉變，大家現在想要住在城市裡，」黑茲說：「新冠疫情時人們離開，但現在又回來了。」