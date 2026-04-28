狗狗比兒童還多 舊金山日托費用 每月高達799至1699元

舊金山是美國狗狗寄養費用最高的城市。(取自Pexels)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在高端選擇雲集的舊金山寵物 護理行業，日托月費高達799至1699美元，接近兒童托兒所的收費水平，而且服務供不應求。

在舊金山，備受寵愛的狗狗們可以通過一小時的靈氣按摩（Reiki massage）緩解焦慮，在僅限狗狗光顧的咖啡館享用75美元的品鑑套餐，還能去提供基因檢測和數據驅動護理方案等服務的獸醫診所就診。

在這座居住空間狹小、財富與孤獨常相交織的城市裡，這是一種行之有效的商業模式。在舊金山，狗狗的數量早已超過了兒童。如今，越來越多的狗主人將愛犬視為與配偶同等重要的家庭成員。

這一趨勢推動美國寵物護理行業的估值自2019年以來增長了約65%，從約960億美元增至約1580億美元；2013年至2023年間，舊金山寵物護理從業人員數量翻了一番多，從約340人增至約740人。這一數據尚未計入眾多獨立的遛狗員和寵物看護員。

雖然並非所有當地的寵物護理專業人士都收取高額費用，但那些收取高價的人發現，高價往往能促進業務而非阻礙業務。全美最大的在線寵物服務平台Rover彙編的數據顯示，舊金山是美國狗狗寄養費用最高的城市。

其每晚75美元的平均價格幾乎是全國平均水平的兩倍，Rover平台上部分舊金山的寵物看護者甚至每天收費超過250美元。

舊金山的公寓和共管公寓遠多於獨棟住宅，許多富裕的科技工作者無法簡單地讓狗狗在後院撒尿。這些忙碌的專業人士選擇養狗而非生育子女，往往擁有充足的可支配收入，用於支付遛狗服務或日托費用。

不過，並非每位狗主人都願意花錢讓寵物整天不在家。遛狗公司提供了一種強度較低、價格更實惠的選擇。有些遛狗師會帶領狗群進行風景優美的登山徒步；有些則使用GPS項圈追蹤狗狗的活動量；還有些會在配備大量豪華狗床和寬敞庭院的「狗狗豪宅」裡，讓狗狗從長途散步中恢復體力。

如今美國人陪伴寵物的時間大約是20年前的兩倍，人們僅在寵物萬聖節服裝上的年花費就超過5億美元；且市場需求遠超預期，足以支撐這個日益擁擠的行業。