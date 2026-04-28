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國際領袖基金會 舊金山分會年度餐會 助培育亞裔青年領袖

記者王湘涵／庫柏蒂諾報導
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國際領袖基金會舊金山分會年度餐會，將持續透過ILF平台拓展人脈、深化合作，並共同...
國際領袖基金會舊金山分會年度餐會，將持續透過ILF平台拓展人脈、深化合作，並共同推動亞裔及女性領導力的發展。(記者王湘涵／攝影)

國際領袖基金會（International Leadership Foundation, ILF）舊金山分會26日於庫柏蒂諾Alexander's Steakhouse舉辦年度交流餐會暨顧問受證典禮。活動結合表彰、交流與經驗分享，展現組織在領導力培育與社群連結上的長期努力與成果。

舊金山分會會長林美蓮表示，ILF長期以「連結與培力」為核心，致力於協助亞裔優秀大學生在無經濟壓力下前往華府各政府部門實習，培養領導能力。

特別從華盛頓前來與會的ILF創會會長董繼玲分享創會初心：「一路走來，最感謝的是每一位願意投入時間與心力的夥伴！」

在表揚環節中，「Founder Circle」創會核心成員獲頒榮譽，包括Rosemary Wang、Yvonne Mei、Lirong Shan、Jing Chuang、Limin Hu、Gerry Liu及Shirley Hou。梅毅端說：「ILF最珍貴的是彼此支持的文化，看到組織一步步成長，是非常感動的過程。」

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，樂見亞裔青年學子積極參與公共事務。他也肯定ILF長期在人才培育上的努力。

「公共事務實習計畫」（Civic Fellowship Program）為ILF的核心項目之一。參與計畫的亞裔學生也透過影片分享實習心得：來自賓州大學、加州大學、柏克萊加大及哥倫比亞大學等校的學生表示，在華府實習期間，曾參與聯邦司法與政策相關工作。

部分學生也參與國會山莊活動籌辦與政策溝通工作，累積第一線公共事務經驗。

餐會中亦介紹舊金山分會兩大核心團隊，由林美蓮帶領的團隊成員包括Catherine Chen、Lily Chou、Amy Huang、Dennis Huang、Jan Liu、Annie Tsai、Paul Tsai、Chin Chu Wu、Ye-Ming Wu、Cindy Zheng、Tienlo Chou、Susie Sung及Yan Zhang等。

另一團隊由共同主席陳鈞亞領軍，成員包括Sandy Chou、Charles Law、Phoebe Wang Lee、Stacy Lu、Jennifer M. F. Tong、Lena Lee、Jenny Wang、Valerie Li、Elaine Atkin及Shao-Sheng Phelps等。

此外，南加州橙縣分會的顧問團亦專程出席，顧問主席賴淑娜說：「ILF是跨區域、跨領域的領袖平台，我們期待未來更多合作機會。」

經文處處長伍志翔樂見亞裔青年學子積極參與公共事務，肯定ILF長期在人才培育上的努...
經文處處長伍志翔樂見亞裔青年學子積極參與公共事務，肯定ILF長期在人才培育上的努力。(記者王湘涵／攝影)

來自南加州橙縣分會的顧問團代表陳朝全致詞。(記者王湘涵／攝影)
來自南加州橙縣分會的顧問團代表陳朝全致詞。(記者王湘涵／攝影)

傑龍（Joel Saberz）致詞。(記者王湘涵／攝影)
傑龍（Joel Saberz）致詞。(記者王湘涵／攝影)

ILF創會會長董繼玲感謝一路走來每一位願意投入時間與心力的夥伴。(記者王湘涵／攝...
ILF創會會長董繼玲感謝一路走來每一位願意投入時間與心力的夥伴。(記者王湘涵／攝影)

林美蓮表示，ILF長期以「連結與培力」為核心，致力於協助亞裔優秀大學生前往華府各...
林美蓮表示，ILF長期以「連結與培力」為核心，致力於協助亞裔優秀大學生前往華府各政府部門實習。(記者王湘涵／攝影)

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