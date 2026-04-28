國際領袖基金會 舊金山分會年度餐會 助培育亞裔青年領袖

國際領袖基金會舊金山分會年度餐會，將持續透過ILF平台拓展人脈、深化合作，並共同推動亞裔及女性領導力的發展。(記者王湘涵／攝影)

國際領袖基金會（International Leadership Foundation, ILF）舊金山 分會26日於庫柏蒂諾Alexander's Steakhouse舉辦年度交流餐會暨顧問受證典禮。活動結合表彰、交流與經驗分享，展現組織在領導力培育與社群連結上的長期努力與成果。

舊金山分會會長林美蓮表示，ILF長期以「連結與培力」為核心，致力於協助亞裔 優秀大學生在無經濟壓力下前往華府 各政府部門實習，培養領導能力。

特別從華盛頓前來與會的ILF創會會長董繼玲分享創會初心：「一路走來，最感謝的是每一位願意投入時間與心力的夥伴！」

在表揚環節中，「Founder Circle」創會核心成員獲頒榮譽，包括Rosemary Wang、Yvonne Mei、Lirong Shan、Jing Chuang、Limin Hu、Gerry Liu及Shirley Hou。梅毅端說：「ILF最珍貴的是彼此支持的文化，看到組織一步步成長，是非常感動的過程。」

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，樂見亞裔青年學子積極參與公共事務。他也肯定ILF長期在人才培育上的努力。

「公共事務實習計畫」（Civic Fellowship Program）為ILF的核心項目之一。參與計畫的亞裔學生也透過影片分享實習心得：來自賓州大學、加州大學、柏克萊加大及哥倫比亞大學等校的學生表示，在華府實習期間，曾參與聯邦司法與政策相關工作。

部分學生也參與國會山莊活動籌辦與政策溝通工作，累積第一線公共事務經驗。

餐會中亦介紹舊金山分會兩大核心團隊，由林美蓮帶領的團隊成員包括Catherine Chen、Lily Chou、Amy Huang、Dennis Huang、Jan Liu、Annie Tsai、Paul Tsai、Chin Chu Wu、Ye-Ming Wu、Cindy Zheng、Tienlo Chou、Susie Sung及Yan Zhang等。

另一團隊由共同主席陳鈞亞領軍，成員包括Sandy Chou、Charles Law、Phoebe Wang Lee、Stacy Lu、Jennifer M. F. Tong、Lena Lee、Jenny Wang、Valerie Li、Elaine Atkin及Shao-Sheng Phelps等。

此外，南加州橙縣分會的顧問團亦專程出席，顧問主席賴淑娜說：「ILF是跨區域、跨領域的領袖平台，我們期待未來更多合作機會。」

經文處處長伍志翔樂見亞裔青年學子積極參與公共事務，肯定ILF長期在人才培育上的努力。(記者王湘涵／攝影)

來自南加州橙縣分會的顧問團代表陳朝全致詞。(記者王湘涵／攝影)

傑龍（Joel Saberz）致詞。(記者王湘涵／攝影)

ILF創會會長董繼玲感謝一路走來每一位願意投入時間與心力的夥伴。(記者王湘涵／攝影)