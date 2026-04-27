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青少年腰旗足球計畫啟動 延續防暴與公共安全

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羅偉表示，舊金山的年輕人應有機會在沒有暴力的環境中成長。（羅偉辦公室提供）
羅偉表示，舊金山的年輕人應有機會在沒有暴力的環境中成長。（羅偉辦公室提供）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）26日在市政中心廣場（Civic Center Plaza）與舊金山49人隊基金會，共同啟動一項青少年美式腰旗足球活動，來自全市各地的青少年齊聚一堂，參與技能訓練、比賽及導師指導。該活動由市長辦公室、市府部門、舊金山49人隊及社區組織合作促成，旨在讓青少年參與安全且正向的活動，促進連結、自信與個人成長，並在舊金山警察活動聯盟（San Francisco Police Activities League）既有青少年計畫基礎上進一步擴展。

羅偉表示：「舊金山的年輕人應有機會在沒有暴力的環境中成長。當我們透過這樣的活動投資於青少年時，我們為他們的成功提供所需的支持。透過與舊金山49人隊基金會的合作，打造一個安全、有趣的環境，讓青少年能夠保持活躍、建立自信，並持續參與社區。」

參與者參加腰旗足球比賽與技能訓練，並獲得一對一指導，在場內外都營造出有趣且具支持性的環境。

49人隊基金會執行長普里蒂曼(Justin Prettyman)表示：「我們很高興與舊金山市合作啟動這項合作，擴大49人隊腰旗橄欖球項目在全市的普及。該合作反映了我們共同致力於為青少年創造更多機會，讓他們透過美式足球保持活躍、建立自信並培養生活技能。」

參與市長暴力預防圓桌會議的部門包括兒童、青少年及其家庭部（DCYF）、舊金山警局、地檢處、公辯律師辦公室、青少年監管局、成人監管局、康樂及公園局、人權委員會，以及舊金山聯合學區。

DCYF執行長史密斯(Sherrice Dorsey-Smith)表示：「暴力預防需要全市強有力的協調與共同責任。這些圓桌會議將市府與社區夥伴聚集在一起，更好地整合外展、干預與支援，重點關注青少年及受影響最深的社區。」

除今日啟動的青少年腰旗足球計畫外，公園局每年秋季也在全市各公園提供相關活動，讓孩子保持活躍並獲得支持。2025年，該項目服務了全市超過100名青少年。

公園局代理總經理馬德蘭(Sarah Madland)表示：「本市的公園與休閒中心在幫助年輕人建立社群方面發揮重要作用。但同樣重要的是提供能讓他們持續投入、獲得支持並保持活躍的項目。與49人隊的合作強化了這些機會，讓舊金山青少年與社區建立連結，並培養在球場之外同樣受用的技能與自信。」

羅偉表示，舊金山的年輕人應有機會在沒有暴力的環境中成長。（羅偉辦公室提供）
羅偉表示，舊金山的年輕人應有機會在沒有暴力的環境中成長。（羅偉辦公室提供）

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