全市最受歡迎公園 日落沙丘累計170萬人次造訪

數百名舊金山居民昨日聚集在海傍公路（Great Highway），享受現場音樂與美食，並欣賞海岸景致。（記者王子涵╱攝影）

原定於上周日舉行的日落沙丘公園（Sunset Dunes）一周年慶祝活動，因降雨順延至26日。數百名舊金山 居民當日聚集在海傍公路（Great Highway），享受現場音樂與美食，並欣賞海岸景致。

公園局數據顯示，日落沙丘已躍升為全市最受歡迎的公園之一，累計造訪人次已超過170萬。自去年4月12日以來，這座長約兩哩的濱海公園全年每日均有使用，平均每日造訪人次為4900人（平日3800人，周末及假日7200人），超過一半的造訪（53%）發生在平日。

然而，隨著第四區市議員選戰升溫，圍繞大公路去留的爭議再起，公園未來發展仍存變數。該公園源自2024年通過的K提案，將海傍公路約兩哩路段封閉車輛通行，改作休閒用途。時任第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）主導推動該提案並成功通過，雖獲全市55%選民支持，但在其所屬、以外日落區為主的選區內，約64%選民投下反對票，形成明顯落差。去年9月，該區選民在罷免選舉中將殷嘉立撤職，使該議題進一步政治化。

目前在五位競選第四區市議員的主要候選人中，除校園協調員格雷科(Jeremy Greco)以外，另外四人均支持發起連署，推動11月公投，擬於平日恢復海傍公路車輛通行，並將日落沙丘定位為周末休閒空間，包括由市長任命的繼任市議員王兆倫（Alan Wong）、罷免行動的領袖之一周绍鋆（Albert Chow）、第10區市議員華頌善的助理朱凱勤（Natalie Gee）、和政治學講師李志威（David Lee）。