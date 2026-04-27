白宮槍手是高材生 就讀多所加州學校 師生震驚「看不出會犯案」

艾倫於2017年自位於巴沙迪那的加州理工學院（Caltech）取得機械工程學士學位，並於去年5月在多明格斯山加州州立大學（CSU Dominguez Hills）完成電腦科學碩士學位。（路透）

於25日晚間舉行的白宮 記者協會晚宴上，發生驚悚一幕。一名槍手試圖直闖晚宴，而他的目標就是包括美國總統川普在內的多位政府高官。這名槍手後被迅速制服，他是來自南加州 托倫斯（Torrance）的居民，今年31歲的柯爾艾倫（Cole Allen）。據悉，艾倫是一名高材生，曾就讀於加州多所高校，他曾就讀的州立大學的一位華裔 教授接受加州郵報採訪時表示，這名槍手曾是一位溫和有禮的人。

艾倫的領英（LinkedIn）資料顯示，他於2017年自位於巴沙迪那的加州理工學院（Caltech）取得機械工程學士學位，並於去年5月在多明格斯山加州州立大學（CSU Dominguez Hills）完成電腦科學碩士學位。

曾任教於該校的電腦科學專業教授唐斌（Bin Tang，音譯）表示，艾倫在校期間表現優異，並無任何異常跡象。「他的確是一名非常優秀的學生，總是坐在教室前排，專心聽課，還經常透過電子郵件詢問課業問題，」唐斌回憶艾倫為人表示，「他說話溫和、有禮，是個很好的人。看到這樣的消息，我感到非常震驚。」

另外，一段拍攝於2017年的電視採訪近日在社群媒體上再次引發關注。畫面中顯示，艾倫在大學四年級期間曾研發出一款新型輪椅緊急煞車裝置的原型，展現出其在工程領域的技術實力。

除了學術背景外，艾倫也曾從事教育相關工作。據報導，他曾任職於提供高中生升學諮詢與考試準備服務的C2 Education。一些曾接受他輔導的學生在得知消息後表示難以置信。

「他看起來就是一個完全普通的人。」曾受其指導的高中生哈里斯（Max Harris）接受「紐約時報」訪問時表示，「我從沒想過他會做出這樣的事。」