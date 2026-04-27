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金山6.34億赤字壓頂 羅偉擬削減開支 公衛住房恐受影響

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山6.34億赤字壓頂，羅偉擬削減開支，公衛住房恐受影響。（記者李怡╱攝影）
舊金山6.34億赤字壓頂，羅偉擬削減開支，公衛住房恐受影響。（記者李怡╱攝影）

根據近來市議會的討論和議程，舊金山可能真要「過緊日子」了。市長羅偉本周提出新一輪預算調整，因市府出現約6.34億美元赤字，計畫在新財政年度削減開支。可能動到的項目包括公共衛生、住房補助與就業服務。

市府表示，現在面對的是近年來最嚴峻的財政壓力之一，收入沒有跟上支出，加上疫情後市中心復甦不如預期、商業活動仍未完全回流，稅收也受到影響。

對一般居民來說，最直接的感受，會是服務變少了。像是社區健康服務、心理輔導資源，甚至一些日常依賴的社區據點，未來都有可能縮編或減少。對不少華人長者來說，原本固定去的社區中心、健康講座或支援服務，一旦縮水，生活也會跟著受影響。

而對低收入與移民家庭來說，壓力可能更明顯。住房補助與相關支持如果被削減，在租金本來就高得驚人的舊金山，很多家庭日子恐怕會撐得更辛苦。

更讓人擔心的是，這波地方預算縮減，還可能和聯邦層級的住房政策變動一起發生。例如近期針對混合身分家庭的住房新規，一旦實施，部分家庭可能同時面臨補助變少、甚至失去住房資格的雙重壓力。對許多華人移民家庭來說，這不只是經濟問題，而是一家人還能不能繼續住在一起的現實挑戰。

面對外界憂慮，羅偉強調，市府也在想辦法把衝擊降到最低，包括提高行政效率、尋找新的收入來源，並與市議會及社區溝通，盡量在省錢與「

顧民生之間取得平衡。他表示，未來幾個月還會持續調整方案，細節尚未完全定案。

可以確定的是，在物價高、房租貴的舊金山，這場預算壓力已經不只是政府帳本上的數字，而是一步一步影響到市民每天的生活。

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舊金山 羅偉

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