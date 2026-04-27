我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

19街翻新交通承壓 北向左側2車道已鋪完

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在鋪設瀝青路面後，19街行駛體驗相較以前提升明顯。(記者王子涵╱攝影）
在鋪設瀝青路面後，19街行駛體驗相較以前提升明顯。(記者王子涵╱攝影）

舊金山日落區19街上周末開始首周末的翻新工程，三條北向車道臨時封閉兩條，交通壓力陡增，改道路線日落大道（Sunset Boulevard）在周六下午也出現車流高峰。

據記者周日觀察，19街左側兩條車道已經鋪設完畢，並且已經通車。路面改由鋪設瀝青，該路面相較底層的混凝土路面，特點為路面平整、路噪小、造價低廉，但壽命縮短。開車行駛體驗相較19街原來路面，提升明顯。

加州交通廳（Caltrans）施工人員於上周六清晨7時起，封閉19街從斯洛特大道（Sloat Boulevard）至林肯路（Lincoln Way）之間兩條北向車道，展開為期70小時的修復工程。施工期間，19街僅保留一條最右側車道，供Muni公車、緊急救援車輛、Caltrans施工車輛，以及需進出住家或商家的居民使用。

州交通廳在斯洛特大道交叉路，豎起只限本地車輛通行的告示牌，但在實際操作中，無法逐一驗證車輛歸屬。發言人昆塔納（Pedro Quintana）表示，許多不屬於允許通行類別的車輛仍駛入該車道，導致延誤時間長達約一小時。

昆塔納說，部分車輛試圖前往金門公園或馬連縣，仍選擇硬闖施工區車道；車流在跨過斯洛特大道、進入工程範圍後便開始擁堵。他呼籲從280號州際公路（Interstate 280）方向來的車輛，改走與19街平行的日落大道作為繞道。

交通局將在接下來的兩個周末，即5月8日與5月22日，繼續對部分道路進行封閉，完成19街的修復工程。

據舊金山故事網（San Francisco Story）網站創辦人Woody LaBounty的撰文，19街所在的日落區在19世紀末仍是一片沙丘與荒地，當時多數街道僅存在於圖紙上，並未實際開闢，被稱為「紙上街道」。 早期居民多半依靠風車取水、自給自足，缺乏完善交通與基礎設施，使該區長期發展緩慢。直到1900年前後，19街才逐步向南延伸，成為少數較早成形的道路之一，連接金門公園與南部農業區，為當地運輸提供初步通道。

進入20世紀後，隨著汽車逐漸普及與「良好道路運動」興起，19街開始被納入城市交通規畫重點。1910年代，該路段陸續鋪設硬質路面，並向南延伸至今日Sloat大道一帶。1930年代，隨金門大橋通車與區域交通整合，19街被納入加州1號公路（State Highway 1）體系，最直接的南向路線經由列治文區的Park-Presidio大道穿越金門公園，銜接至19街，使其成為連接橋頭與市南的重要通道。為配合交通需求，道路在當時拓寬，變成寬闊的混凝土車道，部分人行道也被壓縮，形成如今的19街。

世報陪您半世紀

舊金山 加州

上一則

白宮槍手是高材生 就讀多所加州學校 師生震驚「看不出會犯案」

下一則

華埠咖啡快閃掀潮流 年輕族群排隊打卡

延伸閱讀

矽谷車輛湧880高速公路 交通廳列「灣區頭號交通瓶頸」

矽谷車輛湧880高速公路 交通廳列「灣區頭號交通瓶頸」
舊金山通往灣橋重要幹道 I-80周末起封閉55小時

舊金山通往灣橋重要幹道 I-80周末起封閉55小時
法拉盛凱辛納公園步道整修動工

法拉盛凱辛納公園步道整修動工
「無車地球日」 4╱25多車道關閉 免費騎CitiBike

「無車地球日」 4╱25多車道關閉 免費騎CitiBike
貝瑞吉11層大樓計畫 憂衝擊交通居民反彈

貝瑞吉11層大樓計畫 憂衝擊交通居民反彈

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患