我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

太浩湖百年度假村 明年將重新開張

記者王湘涵╱太浩湖報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1960年代，娛樂巨星法蘭克辛納屈入主經營，為度假村注入鮮明的時代色彩。（維基百...
1960年代，娛樂巨星法蘭克辛納屈入主經營，為度假村注入鮮明的時代色彩。（維基百科）

位於太浩湖畔的Cal Neva Resort & Casino，自1926年落成以來，見證太浩湖地區近百年的觀光與娛樂發展。這座度假村於2013年關閉後長期停擺，歷經多次翻修計畫未果，如今在新開發團隊的主導下，預計將於2027年前後重新開放，迎來百年轉型。

「Cal Neva」這個名稱本身即源自California與Nevada的結合，呼應其橫跨兩州的特殊地理位置，度假村建築座落於州界線上，號稱一腳之隔即可跨州，形成獨特的空間配置。由於內華達州允許賭博，而加州則長期禁止，因此這樣的設計也反映出制度差異所帶來的歷史發展背景，使得Cal Neva得以同時結合湖畔度假與賭場娛樂，形塑出不同於一般旅宿的運作模式。

1960年代，娛樂巨星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）入主經營，為度假村注入鮮明的時代色彩。以「My Way」等經典歌曲風靡全球、並多次獲得葛萊美與奧斯卡獎項肯定的他，不僅是歌手，更象徵當時名流文化與娛樂產業的核心人物。他的個人風格延伸至Cal Neva，使這裡白天擁有湖光山色的休閒度假設施，夜晚則搖身一變成為名流往來的舞台，集音樂、表演與社交於一體的場域。

在辛納屈時期，Cal Neva因名人聚集與各種傳聞而聲名遠播，吸引包括瑪麗蓮夢露、狄恩馬丁與小山米戴維斯等好萊塢名流造訪，亦有政界人士如約翰甘迺迪被外界提及曾出入其間。據說園區內設有連接不同空間的地下通道，供賓客低調進出，同時也曾被視為娛樂圈、政商人士與地下勢力交會的場所，為當地增添了幾分神祕的色彩。相關傳聞流傳至今，使這座度假村不僅是一處地標，更充滿了一段時代的記憶和想像。

隨著重啟計畫推進，開發團隊表示，未來將在保留歷史建築與經典空間的前提下，包括修復「Indian Room」宴會廳與「Frank Sinatra Showroom」等經典空間，同時導入現代化設施與高端旅遊體驗，試圖在過往風華與當代需求之間取得平衡。期望讓這座傳奇場域，在百年之際以全新面貌再次回到公眾視野，並重新成為太浩湖地區的重要地標之一。

Cal Neva名稱源自California與Nevada的結合，度假村建築橫跨...
Cal Neva名稱源自California與Nevada的結合，度假村建築橫跨兩州，賭場設置在內華達州那一側。（維基圖片）

位於太浩湖畔的Cal Neva Resort & Casino 成立於1926年...
位於太浩湖畔的Cal Neva Resort & Casino 成立於1926年。（維基百科）

2010年的Cal Neva Resort & Casino，於2013年關閉後...
2010年的Cal Neva Resort & Casino，於2013年關閉後長期停擺。（維基百科）

度假村內的賭場。（維基圖片）
度假村內的賭場。（維基圖片）

世報陪您半世紀

加州 觀光 內華達州

上一則

中東衝突 加州3月房市進入「冬眠」 轉為觀望…

下一則

金山Embarcadero巨型噴泉 27日拆除

延伸閱讀

大莊家賭場度假村「Home Sweet Win！」 送出價值220萬美元橙縣爾灣豪宅

大莊家賭場度假村「Home Sweet Win！」 送出價值220萬美元橙縣爾灣豪宅
現代化大改造 洛杉磯文化地標蓋蒂中心將閉館1年

現代化大改造 洛杉磯文化地標蓋蒂中心將閉館1年
開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修

開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修
舊金山華埠「新亞洲大酒樓」要拆了 改建長者公寓

舊金山華埠「新亞洲大酒樓」要拆了 改建長者公寓
大莊家角子老虎百萬頭彩 聖伯納汀諾男奪得

大莊家角子老虎百萬頭彩 聖伯納汀諾男奪得

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

2026-04-19 02:18

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程