太浩湖百年度假村 明年將重新開張

1960年代，娛樂巨星法蘭克辛納屈入主經營，為度假村注入鮮明的時代色彩。（維基百科）

位於太浩湖畔的Cal Neva Resort & Casino，自1926年落成以來，見證太浩湖地區近百年的觀光 與娛樂發展。這座度假村於2013年關閉後長期停擺，歷經多次翻修計畫未果，如今在新開發團隊的主導下，預計將於2027年前後重新開放，迎來百年轉型。

「Cal Neva」這個名稱本身即源自California與Nevada的結合，呼應其橫跨兩州的特殊地理位置，度假村建築座落於州界線上，號稱一腳之隔即可跨州，形成獨特的空間配置。由於內華達州 允許賭博，而加州 則長期禁止，因此這樣的設計也反映出制度差異所帶來的歷史發展背景，使得Cal Neva得以同時結合湖畔度假與賭場娛樂，形塑出不同於一般旅宿的運作模式。

1960年代，娛樂巨星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）入主經營，為度假村注入鮮明的時代色彩。以「My Way」等經典歌曲風靡全球、並多次獲得葛萊美與奧斯卡獎項肯定的他，不僅是歌手，更象徵當時名流文化與娛樂產業的核心人物。他的個人風格延伸至Cal Neva，使這裡白天擁有湖光山色的休閒度假設施，夜晚則搖身一變成為名流往來的舞台，集音樂、表演與社交於一體的場域。

在辛納屈時期，Cal Neva因名人聚集與各種傳聞而聲名遠播，吸引包括瑪麗蓮夢露、狄恩馬丁與小山米戴維斯等好萊塢名流造訪，亦有政界人士如約翰甘迺迪被外界提及曾出入其間。據說園區內設有連接不同空間的地下通道，供賓客低調進出，同時也曾被視為娛樂圈、政商人士與地下勢力交會的場所，為當地增添了幾分神祕的色彩。相關傳聞流傳至今，使這座度假村不僅是一處地標，更充滿了一段時代的記憶和想像。

隨著重啟計畫推進，開發團隊表示，未來將在保留歷史建築與經典空間的前提下，包括修復「Indian Room」宴會廳與「Frank Sinatra Showroom」等經典空間，同時導入現代化設施與高端旅遊體驗，試圖在過往風華與當代需求之間取得平衡。期望讓這座傳奇場域，在百年之際以全新面貌再次回到公眾視野，並重新成為太浩湖地區的重要地標之一。

Cal Neva名稱源自California與Nevada的結合，度假村建築橫跨兩州，賭場設置在內華達州那一側。（維基圖片）

位於太浩湖畔的Cal Neva Resort & Casino 成立於1926年。（維基百科）

2010年的Cal Neva Resort & Casino，於2013年關閉後長期停擺。（維基百科）