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PG&E執行長：帳單飆漲 盼重建客戶信任

編譯林思牧／綜合報導
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太平洋瓦斯電力公司(PG&E)執行長波普（Patti Poppe）。(pgeco...
太平洋瓦斯電力公司(PG&E)執行長波普（Patti Poppe）。(pgecorp.com)

太平洋瓦斯電力公司PG&E的帳單，常常讓顧客看到就頭疼。公司自稱帳單數字已在下跌，媒體採訪公司執行長波普（Patti Poppe），在帳單事實持續升高的趨勢中，探查她所預期的前景。

聖荷西信使報報導，2024年4月PG&E執行長波普承諾將大幅扭轉每月帳單飆升的趨勢。波普當時表示，PG&E的高層設想「未來客戶的帳單能夠開始下降」。當她闡述這一樂觀前景時，帳單的漲幅高達每年20%。

信使報近期就PG&E的現狀採訪了波普，包括帳單趨於平穩甚至下降的新趨勢。

問：很多人認為您預測公用事業帳單趨於平穩甚至下降的想法有些異想天開。

答：但正如我們承諾的那樣，我們在降低價格。在過去的兩年裡，我們已經五次下調，價格總共下降了13%。對於最弱勢的客戶群，價格下降了23%。

問：您是如何實現帳單價格轉變的？

答：我們正在改變工作方式。我們提高工作效率，同時降低價格。

問：某些項目從每月帳單中消失是否會成為一個主要因素？

答：一些長期費用已從帳單中移除。

問：您認為PG&E是否採取了更長遠的措施來提高電力系統和天然氣系統的安全性？

答：我們正在加固系統，例如將電力線路埋入地下。這可以降低風險。與2024年相比，2025年電力系統的可靠性提高了19%。透過使用無人機，我們的安全巡檢次數增加了600%。

問：加州公共事業委員會PUC未來的審查程序會如何？這些決定是否會導致電費上漲？

答：當我們提交涵蓋2027年至2030年的綜合費率調整申請時，我們指出，即使該申請獲得PUC的全面批准，2026 年的費率也可能下降，並從2027年開始與2025年持平。我們樂觀地認為，費率將保持不變或更低。

問：目前有很多關於資料中心為科技產業和AI提供支援的討論。PG&E在其中扮演什麼角色？

答：資料中心併網是電網發展中最有利的措施之一。我們預測，每新增1吉瓦（gigawatt）電力需求，電費就能降低1%到2%。目前，我們有約3.6吉瓦的應用專案處於最終工程階段。我們預計其中約一半，即1.8吉瓦，將在2030年前投入使用。此外，我們還有8吉瓦的應用專案。

問：PG&E面臨的最大機會有哪些？

答：對我們來說，最重要的是重建客戶信任。我們熱愛為客戶服務。帳單上漲時，我們深知令客戶失望。我們正在盡力，想辦法節省開支。信任需要數年才能建立，卻可能在短短幾分鐘內就喪失。

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