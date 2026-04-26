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Bi-Rite雜貨店有望進駐列治文區

編譯組／綜合報導
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Bi-Rite新店將位於California街與22大道交匯處，接手原6001 ...
Bi-Rite新店將位於California街與22大道交匯處，接手原6001 California Market的店面。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，受追捧的雜貨店Bi-Rite聯合首席執行長米爾斯（Patrick Mills）表示，該品牌第四家門店將於明年在外列治文區（Outer Richmond）的California街6001號開業。新店將接手位於California街與22大道交匯處、原6001 California Market的店面。米爾斯說：「這個選址為我們提供了一個機會，讓我們能夠經營一家服務於周邊社區的小型社區雜貨店。」

米爾斯表示，顧客可以期待「Bi-Rite的獨特體驗」：來自本地農場的鮮美農產品，以及各類雜貨、熟食、自製冰淇淋、肉類、海鮮等。新店規模將與Divisadero街門店相當，擁有約2500平方呎的購物空間。得益於街角建築前寬闊的人行道，這裡將擁有所有分店中最多的戶外座位。

米爾斯希望這家店能服務於外列治文、內列治文以及海崖（Sea Cliff）地區。「列治文區似乎總是充滿生機，」他說。社區團體長期以來一直希望Bi-Rite能進駐該地區。

米爾斯介紹，California街的這棟建築建於1917年，長期作為家族經營的雜貨店使用，他希望以某種方式保留其標誌性的紅色霓虹燈招牌。Bi-Rite正在對這處閒置約兩年的老舊空間進行全面翻新，包括建造一個完整的廚房，以滿足門店廣受歡迎的即食和熱食需求。與位於主要商業街區的其他Bi-Rite分店不同，這家店坐落於一個以住宅區為主的社區。

Bi-Rite的歷史可追溯至1940年的米慎區（Mission District），是舊金山最受歡迎，也是最昂貴的雜貨店之一，以供應手工製品、本地農產品和優質熟食而聞名。

2024年，Bi-Rite管理層制定了一份為期10年的企業願景，其中包括在灣區開設兩家新門店的目標。米爾斯表示，California街門店是第一階段；他們仍在尋找另一處選址，曾考慮過東灣、北灣和南灣的城市，但優先考慮舊金山。Bi-Rite的擴張始終遵循這一理念：致力於保持獨立經營，從未接受過外部投資。

「我們無意在太平洋沿岸各地擴張，」他說，「我們只想在灣區做一番偉業。」

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