2.4億金山醫療基金 恐面臨充公

一筆總額達2.4億美元的舊金山醫療基金已閒置三年無人領取，最後申領日期為今年5月21日。（取自Pexels）

如果您在舊金山 工作，可能有一筆數千美元資金正等待您去領取。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，這筆資金是透過一項名為「SF City Option」的健康福利計畫發放給正在或曾在舊金山工作的民眾。不過，這筆資金的用途並非能隨心所欲，而是嚴格限定在醫療保健費用的報銷，包括牙科護理、婦女擠乳器、輪椅、拐杖、眼鏡、除痔治療、新冠病毒檢測以及部分需自費支付的醫療費 用。

這項資金約有2億4000萬美元的款項已閒置三年無人認領。然而，這筆資金目前處於即將過期作廢的局面，民眾可申領這項資金的時間已剩下不到一個月。如果民眾未能在5月21日前提出申領，這筆免費的財政援助將被市政府依法充公。

根據市長辦公室透露，市長羅偉（Daniel Lurie）是否會將這筆資金用於彌補今年市府的預算缺口，仍在討論中。不過，羅偉去年曾表示，這筆資金將撥入一項專門設立的儲備金中，以填補聯邦削減撥款造成的資金短缺。

代表全市工會的舊金山勞工委員會主席凱西（Mike Casey）表示，如果這筆資金被用來填補公共安全或住房等其他部門的預算缺口，他會感到很失望。

凱西說：「一直以來，我們都堅持這筆資金應該用在醫療保健上。這筆錢原本就是為了勞工準備的，因此理應用在勞工的醫療費用上。」

舊金山議會2006年通過「醫療保障條例」（Health Care Security Ordinance），要求舊金山擁有50名或以上員工的非營利組織和擁有20名或以上員工的企業，必須在醫療保健方面繳交規定的資金，而履行這項義務的方法之一就是向SF City Option提供資金。

舊金山標準指出，勞工可使用的資金額度取決於雇主繳納的資金額度。公共衛生局（Department of Public Health）表示，民眾無需等到出現緊急醫療需求才申領，現在即可採取行動提出申請，以免帳戶資金被清零。

申領方式為：一、致電SF City Option客戶服務專線 (877) 772-0415；二、網路提出報銷申請https://sfcityoption.org/sfmra/how-to-file-a-claim/；三、在5月21日前提交「舊金山醫療費用報銷」表（SF Medical Reimbursement）。