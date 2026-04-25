ACoM線上座談 教追查ICE與警合作紀錄

移民執法不透明，ACoM邀請專家傳授如何追查ICE與警方合作紀錄的方法。（記者李怡/翻攝）

美國社區媒體（ACoM）24日舉行線上研討會，聚焦追蹤美國移民 及海關執法局（ICE ）與地方警察合作的調查方法，邀請法律、新聞與學術專家分享如何透過公共紀錄申請與數據工具，揭露移民執法在地方層級的實際運作，並強化媒體監督與社區知情權。

主辦方指出，隨著移民執法權力逐步下放，地方警察部門與縣警長辦公室在其中扮演愈發重要角色，但相關紀錄往往不完整、回應延遲，甚至不願公開，導致記者與社區難以掌握ICE與地方執法機構之間的合作情況，增加公共監督難度。

會中，第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）法律主任David Loy表示，媒體若依加州公共紀錄法（CPRA）向地方執法機構申請資料，應持續跟進並提醒法定回覆期限，不斷推進是取得資料的重要關鍵。他指出，在未進入訴訟前，持續施壓往往是最有效的方法。

新聞教育專員Thadeus Greenson也指出，目前制度對機構延遲公開資料的約束有限，除非透過法院，否則缺乏強制機制。他建議媒體在實務中保持禮貌但堅持到底，「讓對方知道你不會放棄」，通常能促使機構回應。

來自MuckRock的培訓主管Elizabeth Clemens則分享，提出資訊自由法或公共紀錄申請前，應先進行充分背景調查，確保申請內容具體明確。她指出，過於籠統的請求，如「所有相關文件」，不僅增加處理時間，也可能被認定為不完整申請（unperfected request），影響回覆效率。

她強調，申請應簡潔、具體且保持禮貌，並善用數位工具追蹤進度與分析文件，以提升調查報導的效率與影響力。

雪城大學（Syracuse University）助理研究教授Austin Kocher則從研究角度指出，現有移民執法數據存在缺口，記者需結合多方資料來源進行比對與分析，才能更全面呈現政策對社區的影響。

主辦方表示，在移民執法議題持續升溫之際，地方報導在確保問責與資訊透明方面扮演關鍵角色，如何取得紀錄、辨識跨機構合作關係並解讀不完整數據，已成為新聞工作者不可或缺的能力。

移民執法不透明，ACoM邀請專家傳授如何追查ICE與警方合作紀錄的方法。（記者李怡/翻攝）