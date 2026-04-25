我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

48小時內…柏加大校園發生2起死亡案件

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柏克萊加大校園內兩天內報告兩起死亡事件。（本報檔案照）
柏克萊加大校園內兩天內報告兩起死亡事件。（本報檔案照）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，柏克萊加大（UC Berkeley）校方表示，該校對在周二、周三48小時內校園發生的兩起死亡事件展開調查。

最新發現發生在周三中午過後不久，當時校方工作人員在校園行政中心Sproul Hall大樓旁的灌木叢中發現了一具男性遺體。該地點位於Sproul Plaza廣場東側，該廣場是該校南側一個具有歷史意義的學生活動中心。

加州大學警察局（University of California Police Department）表示，該男子似乎與該校並無關聯。警方指出，雖然調查仍在進行中，但目前沒有明顯跡象表明存在他殺嫌疑。「Berkeley Scanner」最先報導了這一發現。

阿拉米達縣驗屍官辦公室（Alameda County Coroner′s Office）尚未公布該男子的身分，警方等待通知其近親。

此次發現緊隨周二（21日）晚間發生的另一起事件，當時一名21歲的學生從三號宿舍樓群的一棟建築上墜落身亡。警方和消防部門人員於晚上7點53分趕到現場，但該學生幾分鐘後被宣布死亡。

驗屍官辦公室隨後確認該學生為威廉·易·盧（William Yi Lu，音譯），一名主修戲劇與表演研究的大三學生。

與周三的發現情況類似，校園警方表示不懷疑盧的死因涉及他殺。校方尚未表明這兩起事件存在關聯，也不認為校園社區目前面臨持續威脅。

大學發言人拉特利夫（Adam Ratliff）在一份聲明中向相關家屬表示哀悼︰「這一悲慘消息令我們深感悲痛。」

校園警方表示，已為學生及其他校園社區成員提供心理諮詢服務。

世報陪您半世紀

舊金山 柏克萊加大 加州大學

上一則

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

下一則

ACoM線上座談 教追查ICE與警合作紀錄

延伸閱讀

柏克萊加大工地 掘出疑似原住民遺骸

柏克萊加大工地 掘出疑似原住民遺骸
華埠車禍1死1傷 76歲駕駛三周後被捕

華埠車禍1死1傷 76歲駕駛三周後被捕
南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下
2天內第2起 土耳其校園槍擊至少9死 14歲槍手身亡

2天內第2起 土耳其校園槍擊至少9死 14歲槍手身亡
愛大附近夜店區深夜傳槍響 5人受傷

愛大附近夜店區深夜傳槍響 5人受傷

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作