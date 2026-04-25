48小時內…柏加大校園發生2起死亡案件

柏克萊加大校園內兩天內報告兩起死亡事件。（本報檔案照）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，柏克萊加大 （UC Berkeley）校方表示，該校對在周二、周三48小時內校園發生的兩起死亡事件展開調查。

最新發現發生在周三中午過後不久，當時校方工作人員在校園行政中心Sproul Hall大樓旁的灌木叢中發現了一具男性遺體。該地點位於Sproul Plaza廣場東側，該廣場是該校南側一個具有歷史意義的學生活動中心。

加州大學 警察局（University of California Police Department）表示，該男子似乎與該校並無關聯。警方指出，雖然調查仍在進行中，但目前沒有明顯跡象表明存在他殺嫌疑。「Berkeley Scanner」最先報導了這一發現。

阿拉米達縣驗屍官辦公室（Alameda County Coroner′s Office）尚未公布該男子的身分，警方等待通知其近親。

此次發現緊隨周二（21日）晚間發生的另一起事件，當時一名21歲的學生從三號宿舍樓群的一棟建築上墜落身亡。警方和消防部門人員於晚上7點53分趕到現場，但該學生幾分鐘後被宣布死亡。

驗屍官辦公室隨後確認該學生為威廉·易·盧（William Yi Lu，音譯），一名主修戲劇與表演研究的大三學生。

與周三的發現情況類似，校園警方表示不懷疑盧的死因涉及他殺。校方尚未表明這兩起事件存在關聯，也不認為校園社區目前面臨持續威脅。

大學發言人拉特利夫（Adam Ratliff）在一份聲明中向相關家屬表示哀悼︰「這一悲慘消息令我們深感悲痛。」

校園警方表示，已為學生及其他校園社區成員提供心理諮詢服務。