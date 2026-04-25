高溫衝擊花粉被「烤壞」 櫻桃果園採摘提前開放

東灣採果熱門地區布倫塢不少果園，提前開放採櫻桃！（G&S Farm官網）

在灣區 ，春夏走訪果園採摘水果，一直是許多家庭關注的周末活動，從4月的草莓、到5、6月的櫻桃，再到夏季的桃子與莓果，在天氣晴朗的日子裡走進果園親手採果，也常成為社群平台上分享親子 休閒的熱門內容。

然而，今年的櫻桃產季卻因為氣候出現明顯變化，南灣地區包括聖他克拉拉市與聖比尼度縣多處果園今年結果量大幅減少，有些農場甚至宣布暫停或不開放採摘，出現少見的歉收情況。

來自San Felipe Farms與Fairhaven Orchards的果農Tim Gillio表示，雖然農業是靠天吃飯，即使在同一季節，不同果園之間的收成差異也可能相當明顯，但是像今年櫻桃產季如同雲霄飛車般的變化，的確是特例。

造成今年減產的關鍵，出現在3月開花期的一波異常高溫，當時正值櫻桃樹盛開，卻遭遇炎熱天氣干擾授粉，Gillio直言花粉被「烤壞」導致無法順利結果，成為產量下滑的主因。

類似的氣候影響，也反映在東灣採果熱門地區布倫塢的提早開放上，當地部分果園已公告今年在4月25日開放櫻桃採摘，較往年多在5月中旬至6月進入旺季的時間明顯提前，不少民眾直呼：今年好早啊！不過專家指出，氣溫偏高雖可能加速成熟，但若開花期授粉受影響，仍可能出現提早上市但整體減產的情況。

產量減少也連帶影響勞動與市場供應，部分果園因收成不足，可能縮減季節性採摘人力；而在仍有產出的果園，若採收期提前且時間壓縮，也讓勞力調度更為緊繃。在市場價格方面，僧多粥少的情況下，櫻桃的店舖售價也可能隨之上揚。

整體而言今年灣區櫻桃季呈現出「時間提前、產量不足」的反差，一方面南灣部分果園因減產而暫停開放，另一方面部分地區則提早迎來採摘人潮，讓原本相對穩定的產季節奏出現變數，計畫前往採果的民眾也需要更注意果園的最新公告。

2026櫻桃採摘季，提前開跑。（The Cherry Pit官網）