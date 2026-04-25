我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

從故事走進交響樂 「彼得與狼」親子音樂會灣區登場

記者王湘涵/聖他克拉拉市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
親子音樂會「彼得與狼」（Peter and the Wolf），訂於4月25日在...
親子音樂會「彼得與狼」（Peter and the Wolf），訂於4月25日在聖他克拉拉大學音樂廳登場。（主辦單位提供）

由 Virtuosi San Jose 主辦的2026親子音樂會「彼得與狼」（Peter and the Wolf），訂於今(25)日在聖他克拉拉大學音樂廳登場，當天安排晚間6點與7點30分兩個場次，透過旁白與現場管弦樂團演出，帶領親子觀眾走進結合故事與音樂的交響世界。

「彼得與狼」由俄羅斯作曲家謝爾蓋・普羅高菲夫（ Sergei Prokofiev ）於1936年創作，是音樂教育領域中最具代表性的敘事性作品之一，以淺顯生動的故事，引導觀眾理解音樂如何描繪角色與情境：故事講述小男孩彼得不顧祖父的叮嚀，翻越花園圍牆外出探險，途中驚險的遇見大野狼，在小鳥、鴨子與貓咪的協助下，最終機智地將野狼捕捉並送往動物園。

這件作品的一大特色是用不同樂器代表角色：主角彼得是弦樂四重奏、長笛象徵小鳥、雙簧管代表鴨子、單簧管化身貓咪、低音管則是祖父、定音鼓與大鼓代表獵人，而法國號則營造出野狼的威脅感，使整體音樂既具故事性也充滿畫面感，對於初次接觸古典音樂的孩童而言，是一場兼具趣味與學習的入門體驗。

主辦單位 Virtuosi Music & Art Foundation 為美國501(c)(3)非營利組織，長期致力於推廣音樂與藝術教育，此次音樂會特別設計為親子共賞形式，希望透過輕鬆易懂的內容讓孩子自然接觸音樂，也讓家長在陪伴中共享藝術時光。演出全長約60分鐘，無中場休息，學齡前兒童可免費入場，18歲以下學生票價15美元，一般票價25美元，整體設定親民鼓勵更多家庭參與，期望在孩子心中種下音樂的種子。

世報陪您半世紀

親子 灣區 俄羅斯

上一則

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

下一則

ACoM線上座談 教追查ICE與警合作紀錄

延伸閱讀

紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底

紐約市免費夏季音樂會 公園變身戶外舞台 直到10月底
演繹普羅高菲夫 王羽佳攜手馬勒室內樂團

演繹普羅高菲夫 王羽佳攜手馬勒室內樂團
紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會
81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷

81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷
台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

2026-04-19 02:18

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發