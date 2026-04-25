從故事走進交響樂 「彼得與狼」親子音樂會灣區登場

親子音樂會「彼得與狼」（Peter and the Wolf），訂於4月25日在聖他克拉拉大學音樂廳登場。（主辦單位提供）

由 Virtuosi San Jose 主辦的2026親子 音樂會「彼得與狼」（Peter and the Wolf），訂於今(25)日在聖他克拉拉大學音樂廳登場，當天安排晚間6點與7點30分兩個場次，透過旁白與現場管弦樂團演出，帶領親子觀眾走進結合故事與音樂的交響世界。

「彼得與狼」由俄羅斯 作曲家謝爾蓋・普羅高菲夫（ Sergei Prokofiev ）於1936年創作，是音樂教育領域中最具代表性的敘事性作品之一，以淺顯生動的故事，引導觀眾理解音樂如何描繪角色與情境：故事講述小男孩彼得不顧祖父的叮嚀，翻越花園圍牆外出探險，途中驚險的遇見大野狼，在小鳥、鴨子與貓咪的協助下，最終機智地將野狼捕捉並送往動物園。

這件作品的一大特色是用不同樂器代表角色：主角彼得是弦樂四重奏、長笛象徵小鳥、雙簧管代表鴨子、單簧管化身貓咪、低音管則是祖父、定音鼓與大鼓代表獵人，而法國號則營造出野狼的威脅感，使整體音樂既具故事性也充滿畫面感，對於初次接觸古典音樂的孩童而言，是一場兼具趣味與學習的入門體驗。

主辦單位 Virtuosi Music & Art Foundation 為美國501(c)(3)非營利組織，長期致力於推廣音樂與藝術教育，此次音樂會特別設計為親子共賞形式，希望透過輕鬆易懂的內容讓孩子自然接觸音樂，也讓家長在陪伴中共享藝術時光。演出全長約60分鐘，無中場休息，學齡前兒童可免費入場，18歲以下學生票價15美元，一般票價25美元，整體設定親民鼓勵更多家庭參與，期望在孩子心中種下音樂的種子。