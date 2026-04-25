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借步槍給青少年 聖比尼度縣警被控罪

編譯組／綜合報導
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聖比尼度縣警被控將AR-15步槍借給吉爾洛一名青少年，而被收押。示意圖。（取自P...
聖比尼度縣警被控將AR-15步槍借給吉爾洛一名青少年，而被收押。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，聖比尼度縣（San Benito）當局表示，當地一名縣警因涉嫌將AR-15式步槍和子彈借給吉爾洛（Gilroy）的一名青少年而被收押。

根據聖塔克拉拉縣地檢處3日提交的起訴書，涉案的這名31歲的縣警米勒（Ryan Miller）面臨一項分發攻擊性武器的重罪指控，以及一項向未成年人出售、出借或轉讓非手槍類槍枝的輕罪指控。他被指控於2月21日向這名17歲少年出借了一支突擊步槍。

聖比尼度縣警長泰勒（Eric Taylor）周二表示，在該局接到匿名舉報稱這把名為「Aero Precision X15」的槍枝是在吉爾洛的一次「私人晚宴」上轉手後，米勒已被停職。泰勒未詳細說明該晚宴的性質。

「一名退休的美國緝毒局（DEA）特工應學生家屬要求，從其家中取回了該武器，」泰勒在一段視頻中聲明，「隨著我們內部調查的深入，我確信已發生了一起重罪。」

泰勒稱，他隨後向吉爾洛警察局報告了該事件，該局與聖塔克拉拉縣地檢處公室共同展開了調查。

泰勒稱，米勒已向聖塔克拉拉縣警長辦公室自首並辦理了收押手續。周二晚間，他並未被關押在聖塔克拉拉縣監獄。目前尚不清楚他是否已繳納保釋金，該保釋金最初定為五萬美元。

據當地媒體BenitoLink報導，2022年，米勒從候選人中脫穎而出，被任命為聖璜包蒂斯塔市（San Juan Bautista）的專職縣警。米勒當時表示，他的執法生涯始於佛萊斯諾縣監獄（Fresno County Jail）的獄警工作，並於2021年受聘於聖比尼度縣警長辦公室。

州政府雇用紀錄顯示，他還在2021年2月至6月期間擔任史考特谷警察局（Scotts Valley Police Department）的警員。紀錄顯示，他於同年10月加入聖比尼度縣警隊。

「聖比尼度縣警長辦公室始終致力於恪守最高行為準則，」泰勒說，「我們要求警員遵守他們宣誓捍衛的法律。當這些標準未能得到遵守時，我們將採取必要措施，以保護我們的社區及這枚警徽的尊嚴。」

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