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灣區書畫家古銑賢「筆歌墨舞」追憶嶺南畫派大師歐豪年

記者李怡╱舊金山報導
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灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖...
灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖)

嶺南畫派重要代表人物、知名書畫大師歐豪年辭世滿一年，灣區著名華人書畫家古銑賢近日撰文「筆歌墨舞，憶一代大師歐豪年」，以細膩筆觸回顧與歐豪年的往來點滴，字裡行間流露對大師的深切追思與敬仰。

古銑賢在文中表示，歐豪年離世來得突然，令人唏噓。過去每逢寒暑假，大師總會如候鳥般往返台北與舊金山灣區，在聖馬刁的寓所短住月餘，與舊友學生相聚交流。然而自新冠疫情爆發後，大師未能再回灣區，這一別竟成永訣，令許多友人難以釋懷。

他回憶，歐豪年為人隨和，從不擺架子。每次回到灣區，朋友間口耳相傳「大師回來了」，很快便掀起聚會熱潮。儘管應酬頻繁，大師仍準時出席，甚至常比賓客更早到場。對於宴席鋪張，他反而不喜，主張適度即可，避免浪費，展現出樸實低調的風範。

古銑賢也提及，歐豪年對藝術創作極為嚴謹。1998年他邀請大師赴紐約世界日報文化藝廊舉辦展覽時，大師親自參與佈展與作品安排，從開箱到懸掛細節皆一絲不苟，充分體現對藝術的尊重與自我要求。這段合作也讓兩人建立深厚情誼。

灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖...
灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖)

在藝術成就方面，歐豪年1935年生於廣東茂名，17歲拜嶺南畫派巨擘趙少昂門下，後於1970年應聘赴台，在中國文化大學任教數十年，培育無數藝術人才。他兼擅書法與詩文，畫風豪邁靈動，為現代嶺南畫派的重要代表人物，享譽海內外。

古銑賢回憶，早年即聽聞歐豪年為陽明山中山樓創作多幅巨作，被政府典藏懸掛，心嚮往之。直到多年後親赴現場觀賞，方得一償宿願。他形容，大師筆下作品氣勢磅礴、意境深遠，即使歷經歲月與環境影響，仍難掩其藝術光彩。

文章亦提到，大師平日勤於創作，即便旅居海外，仍隨身攜帶畫作與畫冊，利用空閒時間揮毫補筆，筆不離手。古銑賢感慨，正是這份持之以恆的精神，成就了一代大師的藝術高度。

歐豪年辭世後，其文化基金會與相關人士一度難以及時取得聯繫，直至消息傳出，才知大師已於去年4月在家中辭世。古銑賢坦言，得知消息時深感震驚與哀傷，至今仍難以忘懷。

文章最後寫道，歐豪年一生致力於藝術創作與文化傳承，其人格與風範如山高水長，令人景仰。他以「御風而去、彩虹相伴」形容大師的離去，寄託無限追思。

這篇追憶文章不僅記錄一位藝術巨匠的生平，也呈現灣區華人藝文界與大師之間深厚的情感連結，為歐豪年留下一段溫暖而真摯的時代記憶。

灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖...
灣區著名書畫家古銑賢（右）撰文追憶歐豪年大師（左），筆歌墨舞寄深情。(受訪者供圖)

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