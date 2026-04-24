灣區壹嘉出版 入選美國獨立出版協會「創新之聲」名單

壹嘉出版入選美國獨立出版協會2026-27年度「創新之聲」項目；左一為創辦人劉雁。(圖／壹嘉出版提供)

美國獨立出版協會（IBPA）日前宣布，2026-27年度「創新之聲」（Innovative Voices）計畫入選名單。壹嘉出版與另外四家出版社一同入選，成為今年五家「創新者」之一。壹嘉是該計畫唯一入選的中文出版機構。

「創新之聲」計畫旨在支持來自邊緣化社群的獨立出版機構，幫助其擴大影響力、提升資源與產業連結。每家入選機構將獲得現金補貼、免費印刷、出版大學獎學金、導師配對及一系列產業資源支援。本屆計畫由IngramSpark及Gatekeeper Press贊助，共從50餘家申請機構中選出五5家。

壹嘉出版創辦於2015年，總部位於舊金山灣區，10年來已出版逾百種圖書，涵蓋回憶錄、口述史、文學與人文，致力於為服務全球華語讀者，保存記憶、激發思想。壹嘉是本屆唯一入選的中文出版機構，也是該計畫三屆以來唯一的中文出版社。

壹嘉圖書被哈佛大學 燕京圖書館、耶魯大學 、哥倫比亞大學、史丹福大學 、柏克萊加大等知名大學圖書館收藏。

壹嘉出版創辦人劉雁曾任商務印書館、新星出版社、百花文藝出版社等出版機構高管，其編輯作品曾獲國家圖書館文津圖書獎、中國好書獎等多項榮譽。

2024年末，壹嘉發起成立非營利組織－壹嘉人文學社，透過講座、讀書會、論壇等線上線下活動，連結作家、學者與公眾，共同建構海外華語文化公共空間。

壹嘉出版發表聲明：「感謝十年來一路支持壹嘉的作者、讀者、合作夥伴與志工。這份認可，屬於我們共同建造的這個文化空間。」