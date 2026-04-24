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疑友偷毒品行凶1死1傷 舊金山男判囚100年

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）23日宣布，一名在2023年在...
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）23日宣布，一名在2023年在舊金山持刀刺傷兩人、造成一死一傷的男子，已於周四被判處100年至終身監禁。（取自舊金山地檢處）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）23日宣布，一名在2023年在舊金山持刀刺傷兩人、造成一死一傷的男子，已於周四被判處100年至終身監禁。

41歲的被告杜瑞（Dennis Duree）於2025年12月被陪審團裁定一級謀殺罪成立，罪名涉及2023年12月28日刺殺45歲男子Brandon Mitchell的案件；當時與Mitchell同行的一名38歲女性亦遭刺傷，傷勢一度危及生命，但最終倖存。

舊金山警局指出，案發於當天清晨約5時，地點位於米慎街與Washburn街交界的南市場區。檢方表示，被告與兩名受害者原本認識，當時兩人在該處人行道搭建帳篷露宿。Duree曾在他們鋪設的床墊上睡著，醒來後指控兩人偷走其毒品，引發爭執。

檢方指出，杜瑞一度離開現場，但隨後返回並持刀攻擊兩名受害者，造成Mitchell當場身亡，另一名女子重傷。

警方表示，經調查確認杜瑞為嫌犯，並於案發約兩周後，在距離現場約一個街區處由巡邏警員將其逮捕。

地檢長謝安宜說：「正義已為喪命的受害者及倖存者伸張。這項判決反映出被告罪行的嚴重性，使其承擔應有責任。雖然無法挽回悲劇，也無法消除受害者親友所承受的痛苦與煎熬，但希望這項判決能在他們療傷過程中帶來些許安慰。」

檢方指出，案件審理期間曾多次延宕，原因是被告多次拒絕離開監所牢房出庭。紀錄顯示，杜瑞早於2005年即因持械搶劫被定罪，之後被診斷患有慢性偏執型思覺失調症（paranoid schizophrenia），曾於納巴州立醫院及洛杉磯縣大都會州立醫院接受治療。

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