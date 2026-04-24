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81歲舊金山傳奇指揮家湯瑪斯去世 音樂界緬懷

記者王子涵／舊金山報導
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前市長布里德出席湯瑪斯（右一）2023年的告別演唱會。（記者王子涵攝影）
前市長布里德出席湯瑪斯（右一）2023年的告別演唱會。（記者王子涵攝影）

國際知名指揮家、舊金山交響樂團（SF Symphony）傳奇音樂總監麥可‧提爾森‧湯瑪斯（Michael Tilson Thomas，常被稱為MTT）22日離世的消息，令整個古典音樂界感到哀痛。這位將舊金山交響樂團引領至世界舞台的音樂家，於本周三在舊金山的家中離世，享年81歲。

據舊金山紀事報報導，他五年前被診斷出腦部腫瘤，後經確認為多形性膠質母細胞瘤。

本報於2025年報導了湯瑪斯80歲生日特別音樂會，也是他在戴維斯音樂廳最後一次登台演出。音樂會以布瑞頓（Benjamin Britten）的「給年輕人的管弦樂指南」揭開序幕，這首作品正是湯瑪斯1995年首場交響樂團募款音樂會的開場曲。而音樂會的核心之一為名為「For MTT」的組曲，當晚表演成為湯瑪斯藝術生涯最具象徵意義的篇章之一。

就讀於舊金山音樂學校的華人學生Andy Zhang表示，當晚印象最深的是湯瑪斯親自登台指揮時的狀態。「80歲的白髮老人，在舞台上閃閃生輝，為音樂燃燒自己的生命。」他說，「這對我們年輕一代音樂人來說，是最直接也最震撼的啟迪。」

Andy指出，湯瑪斯是最不走尋常路的指揮家。「他不願遵循古典音樂的固定框架，設計曲目時不以貝多芬、莫扎特等經典為主，而是將20世紀當代作品納入核心節目，讓觀眾接受新的作品。」

Andy說：「這給古典音樂以及交響樂的發展都增添了不一樣的樂趣，讓更多好奇的人們第一次走進音樂廳，我認為這是湯瑪斯最大的貢獻。」

湯瑪斯1995年起擔任舊金山交響樂團音樂總監，任期長達25年，被視為樂團藝術成就最輝煌的時期之一。他於2020年新冠疫情期間卸任，轉任榮譽音樂總監。

加州州長紐森（Gavin Newsom）23日在社群平台X發文悼念說：「麥可‧提爾森‧湯瑪斯在現代重新定義了古典音樂。他大膽、創新、深思且慷慨。他的作品將永遠迴響。」

23日下午，舊金山巨人隊在甲骨文球場（Oracle Park）迎戰洛杉磯道奇前，也為湯瑪斯舉行全場默哀。球場播報員Carolyn McArdle向觀眾介紹，湯瑪斯是伯恩斯坦（Leonard Bernstein）的門生，職業生涯曾與波士頓交響樂團、紐約愛樂、洛杉磯愛樂、倫敦交響樂團等世界級樂團合作；在他的卓越領導下，舊金山交響樂團迅速確立世界級樂團地位。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）等人均表達哀悼。羅偉表示，湯瑪斯對舊金山的熱愛，啟發了他與妻子Becca，也啟發了幾代舊金山人；他的遺產將世代流傳。

湯瑪斯1995年起擔任舊金山交響樂團音樂總監，任期長達25年，被視為樂團藝術成就...
湯瑪斯1995年起擔任舊金山交響樂團音樂總監，任期長達25年，被視為樂團藝術成就最輝煌的時期之一。（舊金山交響樂團提供，Spencer Lowell攝影）

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