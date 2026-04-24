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1人沒身分全家搬離? 聯邦公屋資格擬收緊 金山籲撤回

記者李怡／舊金山報導
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市府律師邱信福示警，移民家庭若有家人無身分恐被迫搬離公屋，華人家庭憂「一家難團聚...
市府律師邱信福示警，移民家庭若有家人無身分恐被迫搬離公屋，華人家庭憂「一家難團聚」。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）23日表示，聯邦政府正研擬一項新住房政策，恐打破行之多年的「混合身分家庭按比率補助制度」，並已聯合多個城市提出反對意見，呼籲撤回提案。

他指出，「混合身分家庭」，在華人社區其實並不少見，家中有人是公民或綠卡，有人還在等身分，或暫時沒有合法資格。根據現行制度，這些家庭仍可住在政府補助的公屋或有租金補助，只是補助金額會依合法身分人數按比率計算，也就是盡量給幫助，讓移民家庭能住在一起。

但聯邦住房政策可能出現重大轉變。聯邦住房發展部（HUD）今年2月提出新規，將對混合身分家庭一刀切，未來如家中有一人身分不符，整個家庭就不能住進公共住房、也拿不到補助。

邱信福告訴本報，這樣的政策不是在解決問題，而是在製造更多問題。政府應該幫助大家穩住生活，而不是逼人離開家園，甚至走上無家可歸的路。他並指出，舊金山已聯合全美多個城市提交正式意見，要求聯邦撤回該提案。

據了解，這項政策如果實施，受到最大影響的是移民家庭子女。目前約75%的混合身分家庭養有子女。意味著許多在美國出生、已在當地上學成長的孩子，可能因為父母或家人身分問題，被迫搬離熟悉的社區與學校，甚至陷入居住不穩定、頻繁搬遷的困境。

在華人社區，憂慮已浮現。兩年前從廣州花都市搬到舊金山華埠的Joyce Cai夫婦，目前一遍在華埠的金店上班，一遍等移民身分，目前依靠住房補助負擔租金。她說：「如果政策改了，我們只能搬走，也不知道要搬去哪裡。」

社區人士指出，對華人家庭來說，一家人住在一起不只是經濟問題，更是情感與文化核心。一旦政策上路，恐不只影響居住穩定，也可能迫使家庭被迫分離，帶來長遠衝擊。在房價高、生活成本持續上升的舊金山，拿掉住房補助，就是在驅趕弱勢群體和家庭。

市府律師邱信福示警，移民家庭若有家人無身分恐被迫搬離公屋，華人家庭憂「一家難團聚...
市府律師邱信福示警，移民家庭若有家人無身分恐被迫搬離公屋，華人家庭憂「一家難團聚」。（記者李怡╱攝影）

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