舊金山「文件認證快閃服務」 4月24日一站辦理

舊金山推「文件認證快閃服務」 一站辦理。（舊金山估值官辦公室提供）

為方便民眾集中辦理各類官方文件手續，舊金山 估值官兼登記官辦公室（Office of Assessor-Recorder）將與加州 州務卿辦公室合作，於4月24日舉辦「文件認證快閃服務」（Apostille Pop-Up Shop），提供包括文件認證、公證及家庭伴侶登記等一站式服務。

主辦單位表示，此次活動整合多項平時需分別辦理的政府服務，民眾可在同一地點完成文件認證（用於國際文件驗證）、文件公證以及加州家庭伴侶關係（domestic partnership）登記，大幅節省往返不同機構的時間與成本。

據了解，海牙認證「Apostille」主要用於將文件合法化，使其可在其他國家使用，常見於留學、移民、結婚、商業文件等用途。由於程序繁複，過去民眾往往需親自或透過郵寄方式向州務卿辦公室申請，此類快閃服務因而備受歡迎。

估值官兼登記官辦公室指出，該活動過去舉辦時反應熱烈，吸引大量民眾排隊辦理，尤其對需要緊急處理國際文件的居民而言，更具實際幫助。

主辦方已準備中英文宣傳資料，並呼籲華文媒體協助向社區轉達相關資訊，同時歡迎媒體到場採訪，了解市府如何透過創新服務模式提升行政效率、便利民眾。

此次舊金山市估值官郭華健（Joaquín Torres）與加州州務卿韋伯（Shirley Weber）合作的活動，訂於4月24日（星期五）上午9時至下午4時，在舊金山市政府內牌照中心（49 South Van Ness Ave., 1樓132室）舉辦。

未來舊金山將持續透過此類跨部門合作活動，讓更多居民能夠便捷取得所需服務，進一步強化公共服務的可及性與效率。