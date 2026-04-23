舊金山圖書館 展出80攝影師黑白作品

攝影展「The Continuing Story of Life on Earth: 25 Years of Hamburger Eyes」將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品。（舊金山圖書館提供）

舊金山 公共圖書館（San Francisco Public Library）舉辦全新攝影展「The Continuing Story of Life on Earth： 25 Years of Hamburger Eyes」，將於23日至9月24日在主圖書館Jewett Gallery展出，慶祝知名街頭攝影雜誌Hamburger Eyes創刊25周年。展覽將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品，並完整展出第1至第57期刊物、代表性攝影書籍，以及相關獨立出版物與文獻資料。

Hamburger Eyes由攝影師波特斯（Ray Potes）於25年前與兄弟大衛（David Potes）及友人史密基赫（Stefan Simikich）共同創立，最初為一本DIY形式的攝影小刊，後逐步發展為享譽國際的攝影雜誌。該刊以粗獷而真實的黑白影像風格見長，捕捉日常生活中的片段與情緒，從都市困境到童趣瞬間，呈現人性光譜的多樣面貌。

攝影展「The Continuing Story of Life on Earth: 25 Years of Hamburger Eyes」將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品。（舊金山圖書館提供）

長期為該刊供稿的攝影總監穆爾曼（Mark Murrmann）表示，Hamburger Eyes的影響力來自其「極為自然生成的創作土壤」，從最初的小型攝影刊物，延伸至實體藝廊與交流空間，進而形成全球攝影社群。他指出，25年來該刊始終堅持街頭視角與原始質感，「最重要的是它始終保持真實（kept it real）」。

舊金山公共圖書館資深策展人梅里特（Megan Merritt）表示，該刊刻意避開社群媒體影像洪流的節奏，反而建立出獨特且具指標性的攝影文化。「這是一種反消費文化的存在，透過紙本形式關注被忽略的細節，帶來兼具視覺與觸覺的體驗。」

波特斯回憶，Hamburger Eyes名稱源自他與朋友之間的俚語，意指「某人正用渴望的眼神看著你」。從最初與朋友交換作品的創意形式出發，如今已發展為涵蓋全球攝影師的出版平台。他表示，能在舊金山慶祝25周年「是一種極大的榮耀」。

此次展覽亦配合推出紀念書籍Hamburger Eyes – The First 25 Years，回顧刊物發展歷程。圖書館並將於夏季舉辦系列活動，包括6月20日與Harvey Milk Photo Center合作的街頭攝影工作坊與實地拍攝導覽。