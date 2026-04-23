我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

舊金山圖書館 展出80攝影師黑白作品

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
攝影展「The Continuing Story of Life on Eart...
攝影展「The Continuing Story of Life on Earth: 25 Years of Hamburger Eyes」將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品。（舊金山圖書館提供）

舊金山公共圖書館（San Francisco Public Library）舉辦全新攝影展「The Continuing Story of Life on Earth： 25 Years of Hamburger Eyes」，將於23日至9月24日在主圖書館Jewett Gallery展出，慶祝知名街頭攝影雜誌Hamburger Eyes創刊25周年。展覽將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品，並完整展出第1至第57期刊物、代表性攝影書籍，以及相關獨立出版物與文獻資料。

Hamburger Eyes由攝影師波特斯（Ray Potes）於25年前與兄弟大衛（David Potes）及友人史密基赫（Stefan Simikich）共同創立，最初為一本DIY形式的攝影小刊，後逐步發展為享譽國際的攝影雜誌。該刊以粗獷而真實的黑白影像風格見長，捕捉日常生活中的片段與情緒，從都市困境到童趣瞬間，呈現人性光譜的多樣面貌。

攝影展「The Continuing Story of Life on Eart...
攝影展「The Continuing Story of Life on Earth: 25 Years of Hamburger Eyes」將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品。（舊金山圖書館提供）

長期為該刊供稿的攝影總監穆爾曼（Mark Murrmann）表示，Hamburger Eyes的影響力來自其「極為自然生成的創作土壤」，從最初的小型攝影刊物，延伸至實體藝廊與交流空間，進而形成全球攝影社群。他指出，25年來該刊始終堅持街頭視角與原始質感，「最重要的是它始終保持真實（kept it real）」。

舊金山公共圖書館資深策展人梅里特（Megan Merritt）表示，該刊刻意避開社群媒體影像洪流的節奏，反而建立出獨特且具指標性的攝影文化。「這是一種反消費文化的存在，透過紙本形式關注被忽略的細節，帶來兼具視覺與觸覺的體驗。」

波特斯回憶，Hamburger Eyes名稱源自他與朋友之間的俚語，意指「某人正用渴望的眼神看著你」。從最初與朋友交換作品的創意形式出發，如今已發展為涵蓋全球攝影師的出版平台。他表示，能在舊金山慶祝25周年「是一種極大的榮耀」。

此次展覽亦配合推出紀念書籍Hamburger Eyes – The First 25 Years，回顧刊物發展歷程。圖書館並將於夏季舉辦系列活動，包括6月20日與Harvey Milk Photo Center合作的街頭攝影工作坊與實地拍攝導覽。

攝影展「The Continuing Story of Life on Eart...
攝影展「The Continuing Story of Life on Earth: 25 Years of Hamburger Eyes」將呈現超過80位攝影師的大幅黑白作品。（舊金山圖書館提供）

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

手作珍珠3倍成本仍堅持 灣區「太陽先生」逆勢殺出茶飲紅海

下一則

舊金山市長羅偉亞洲行返美 深化與中韓經貿文化合作

延伸閱讀

「日落沙丘」戶外攝影展登場 記錄西海岸歷史變遷

「日落沙丘」戶外攝影展登場 記錄西海岸歷史變遷
迎戰AI生成美圖…冰島航空徵「最爛攝影師」逾5萬人報名

迎戰AI生成美圖…冰島航空徵「最爛攝影師」逾5萬人報名
金馬攝影大師驚傳驟逝 影壇傳奇「賴桑」走完一生 享耆壽95歲

金馬攝影大師驚傳驟逝 影壇傳奇「賴桑」走完一生 享耆壽95歲
「60年兒童繪本」楊志成回顧展 MOCA 5╱14展出

「60年兒童繪本」楊志成回顧展 MOCA 5╱14展出
開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修

開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐