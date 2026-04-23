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舊金山市府接管PG&E成本 最新評估達34億

記者王子涵╱舊金山報導
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PG&E指出，監管機構將要求市府承擔野火防範、能源效率計畫及低收入用戶補貼等各項...
PG&E指出，監管機構將要求市府承擔野火防範、能源效率計畫及低收入用戶補貼等各項成本，這意味著電價將上升而非下降。（記者王子涵╱攝影）

在最新提交給加州監管機構的估算中，若要收購PG&E在舊金山的土地、權利與設備，推動公共接管，舊金山市府需支付的成本將比此前提出的價格高出近10億美元。

最新估值達到了34億美元，而舊金山市府2019年以來兩度報價25億美元收購該公司資產，但均被PG&E以價格過低為由拒絕。至今，PG&E尚未提出反報價，並持續強調公共接管並不符合公司及用戶的最佳利益。

在本周一提交給加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission，SFPUC）的文件中，舊金山公用事業主任夏雷拉（Dennis Herrera）表示，此次調整估值是城市「長達一個世紀以來，在全市提供電力服務」目標的一部分。他指出，「PG&E服務長期存在問題」，是推動市府行動的重要原因。

市府官員指出，僅去年12月就發生7次停電事故，其中去年聖誕節前後因米慎變電站斷路器起火，引發大規模停電，正值假日購物高峰，部分地區停電長達三天。

夏雷拉表示，34億美元的估值與投資銀行分析結果一致，該分析將PG&E在舊金山的資產價值區間定為31億至36億美元。新估值基於對公司資產與不動產的最終詳細盤點，並納入收購位於聖馬刁縣、為舊金山大部分地區供電的Martin變電站的報價（具體金額未公開）。文件顯示，顧問對該設施的估值介於1.7億至3.7億美元之間。

市府此前兩次收購提案，並未包括位於德利市（Daly City）附近的該變電站。根據新方案，市府將一併收購該設施，同時另行出資在其旁興建一座較小型變電站，以服務舊金山市外的PG&E用戶。

長期質疑市府營運電網能力的PG&E聲明：「我們的資產不對外出售，政府接管將成本極高，並在未來數十年推高舊金山居民的電價。」

公司還指出，監管機構將要求市府承擔野火防範、能源效率計畫及低收入用戶補貼等各項成本，這意味著電價將上升而非下降。PG&E認為市府「嚴重低估了這些成本」，並稱其估值「遠低於市場公允價值數十億美元」，且未計入從現有電網中分離所涉及的全部費用。

PG&E補充表示，將全面審查舊金山市府的相關文件，並計畫依州公共事業委員會要求，於2026年10月提交自身證詞。

加州公共事業委員會對PG&E在舊金山的資產最新估值達到了34億美元。（記者王子涵...
加州公共事業委員會對PG&E在舊金山的資產最新估值達到了34億美元。（記者王子涵╱攝影）

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