查克柏格夫婦撤資 灣區學校將裁員147人

「陳查克柏格計畫」支持的灣區免學費學校即將關閉，將裁員147人。(美聯社)

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據一份州政府備案文件顯示，查克柏格 （Mark Zuckerberg）和普莉西拉‧陳（Dr. Priscilla Chan）夫婦在東灣創辦的一所免學費學校，將在今夏關閉前裁員近150人。

位於聖利安住（San Leandro）的「The Primary School」於4月15日向加州 就業部門提交通知，稱作為永久關閉計畫的一部分，147名員工將於6月12日起被解雇。該校校區位於聖利安住Fargo大道750號。

該文件最清晰地展現了與該校計畫關閉相關的失業規模。該校雖早在2025年就已宣布關閉，但隨著本學年臨近尾聲，此事再次引發關注。

這所小學成立於2016年，旨在為低收入 家庭提供免學費教育，並將教育與醫療保健及社會服務相結合。

在查克柏格夫婦創辦的慈善組織「陳查克柏格計畫」（Chan Zuckerberg Initiative）的支持下，該校在東巴洛阿圖和聖利安住設有校區，目前約有550名學生。

此次關閉預計將導致數百名兒童失去就學機會，並已開始給附近的公立學校系統帶來壓力。

在聖馬刁縣，Ravenswood City學區正準備迎接來自東巴洛阿圖校區的學生潮。據支持一項7000萬美元設施債券提案的選票材料顯示，學區官員警告稱，若無額外空間，這一變化可能引發「立即危機」。

「陳查克柏格計畫」表示，將撥款5000萬美元，用於支持受東巴洛阿圖、Ravenswood以及蒙洛公園Belle Haven社區學校關閉影響的家庭。

此次裁員正值這對夫婦逐步縮減部分教育相關項目之際，今年早些時候，「陳查克柏格計畫」已裁減紅木城約70個崗位，並將工作重點轉向人工智慧（AI）驅動的生物醫學研究。

校方負責人表示，隨著本學年結束運營逐步收尾，他們將為受影響家庭提供過渡支持。