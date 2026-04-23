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谷歌賭城發表AI代理人工具 挑戰OpenAI、Anthropic

編譯林思牧／綜合報導
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谷歌雲端大會22-24日在賭城舉行，該部門執行長庫里安（Thomas Kuria...
谷歌雲端大會22-24日在賭城舉行，該部門執行長庫里安（Thomas Kurian）發表開場演說 (googlecloudevents.com)

谷歌(Google)在本屆年度大會上發表全新AI代理人（AI agents）工具，大有向OpenAI和Anthropic挑戰的氣勢。

聖荷西信使報報導，Alphabet Inc.旗下的Google公司發布了一系列用於建立AI代理人的工具，旨在幫助企業實現任務自動化。這是這家科技巨頭在蓬勃發展的AI市場中與OpenAI和Anthropic PBC等公司展開競爭的最新舉措。

在拉斯維加斯舉行的年度大會上，Google雲端運算部門22日展示了一套可以創建AI代理人並追蹤其在企業內部運行情況的工具，其中包括一個專門用於虛擬機器人發布資訊和進度報告的收件匣。谷歌也對其Workspace生產力套件進行了更新，並展望了AI代理人將如何徹底改變普通員工的日常工作流程。

谷歌的研究人員發明了許多引發當前AI熱潮的技術，但如今，Google正與領先的AI代理人製造商展開激烈競爭，以贏得那些渴望利用這項技術提高生產力的企業客戶的青睞。光是今年，Google就投入了高達1850億美元的資金，投資人希望它能創造足夠的新業務，以證明其在AI領域的巨額投資是合理的。

這家搜尋巨擘希望憑藉其晶片、AI模型和開發者工具的組合優勢，在競爭中脫穎而出。它即將發布新一代客製化晶片，其中包括一款專用於推理的晶片，用於在AI模型訓練完成後運行模型。透過這項舉措，Google將在快速成長的半導體領域進一步挑戰市場領導者輝達公司，而AI軟體的普及正是推動這一領域成長的主要動力。

「這並非提供可以拼湊起來的獨立服務；而是為創新提供一個全面的支撐結構，」谷歌雲端（Google Cloud）執行長庫里安（Thomas Kurian）在一篇部落格文章中寫道。

谷歌尤其關注AI編程，但在這個市場，企業領導者越來越擔心自己已經落後。許多矽谷工程師會在Anthropic公司的Claude Code和OpenAI的Codex之間來回切換，看看哪個程式能提供最佳結果，但根據彭博報導，目前Google往往不在他們的考慮範圍之內。

在拉斯維加斯舉行的年度大會上，Google雲端運算部門22日展示了一套可以創建A...
在拉斯維加斯舉行的年度大會上，Google雲端運算部門22日展示了一套可以創建AI代理人並追蹤其在企業內部運行情況的工具。(路透)

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