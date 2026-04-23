Coco送貨機器人進軍灣區 首站落腳聖荷西

自動送貨送餐機器人Coco。 (cocodelivery.com網站截圖)

Coco送貨機器人進軍舊金山灣區 ，第一站選擇聖荷西落腳，它也在為盲人的福祉做出貢獻。

聖荷西信使報報導，未來──或至少是未來的一部分──本周降臨聖荷西市中心。總部位於南加聖塔莫尼卡的機器人公司Coco Robotics部署了20台亮粉色的送貨機器人，為餐廳送餐和為商店配送雜貨。

聖荷西是一個對科技非常友善的城市，所以Coco選擇聖荷西作為其在灣區的首個落腳點並不令人意外。公司目前已在洛杉磯、芝加哥、澤西市和邁阿密部署了1000台機器人進行配送。

執行長拉什（Zach Rash）是一位機器人工程師，他於2020年在洛杉磯加大 就讀期間，共同創立了這家公司。拉什在北加蒙洛公園長大，他表示很高興看到Coco在灣區首次亮相。「聖荷西具備我們所尋找的所有特質，」他並列舉了市中心蓬勃發展的餐飲業、適宜步行的城市環境以及相對較高的人口密度。

使用Uber Eats外送服務的顧客可以選擇要機器人送餐，並透過智慧型手機追蹤機器人的配送進度。Coco機器人大小與露營冷藏箱相仿，可在人行道上自主行駛（但如果機器人被困或遇到障礙物，則可由人工操作員接管）。

拉什表示，由於Coco機器人每次只配送一份餐食，且配送範圍為兩哩半徑，因此幾乎不可能出現送錯訂單、食物溫度不合適或被壓壞的情況。這提高了顧客滿意度，也為餐廳帶來了更好的生意。此外，Coco機器人不收小費，這也能為顧客節省一些開支。

當然，有些人可能連這款機器人的真面目都沒看過就討厭它們，如果看到它們在人行道上行駛，恐怕會更反感。電動滑板車剛開始在人行道和街道上飛馳時，也出現類似的情況。

如果知道Coco機器人實際上是在幫助視障人士，這是否會讓市民感到欣慰？Coco公司負責政府關係的副總裁漢森（Carl Hansen）表示，這些機器人會不斷地在社區內導航，記錄障礙物、沒有路緣坡道的街道以及其他危險情況，以提高效率。但這些資訊不僅對送貨機器人有用，因為「Coco面臨的挑戰與輪椅使用者和盲人面臨的挑戰完全相同，」漢森說。

因此，Coco正在與BlindSquare共享街道數據。BlindSquare是一款針對視障人士的GPS應用程序，可以提醒使用者前方道路上的障礙物。兩家公司正在探索未來雙向資料交換的可能性，這樣BlindSquare也能幫助Coco機器人。