紅木城連日郊狼出沒 民眾宜提高警覺

避免餵食或留下食物來源吸引野生動物。（維基）

在短短數日內，紅木城沿海社區接連傳出被警方形容為「具攻擊性」的郊狼（Coyote）出沒。從20日首次發布警示至今，目擊與通報仍持續出現，顯示這並非偶發事件，持續性的安全關注引發部分民眾不安。

警方指出，郊狼活動集中於紅木海岸一帶，鄰近Rockport Avenue與Redwood Shores Parkway，鄰近濕地與野生動物棲地，短時間內多起通報集中在相同區域，目前相關單位尚未宣布捕捉或移除措施，仍以提醒居民提高警覺與通報為主，顯示整體情況仍處於觀察階段。

根據NBC灣區 新聞的報導，一名女子在遛狗時遭到兩隻郊狼包圍，距離之近讓她感到威脅，當下她嚇阻無效選擇帶著愛犬涉水游離現場。這起案例顯示，情況已不只是遠距離目擊，而是出現近距離的對峙，也讓風險感明顯升高。

專家指出，郊狼在北美城市邊緣並不罕見。但當牠們開始不再迅速遠離人類，甚至靠近寵物 與人群活動範圍時，就代表對人類的警戒降低。目前正值郊狼的育幼季節，成狼為保護幼崽，行為可能較平時更具防衛性，與人之間的距離縮短，也因此提高了潛在風險。

紅木海岸緊鄰舊金山灣濕地，擁有水域與開放空間，住宅區與自然棲地之間幾乎沒有明顯界線，這樣的環境讓野生動物進入社區的狀況並不罕見，但一旦動物行為出現變化，影響也會更直接反映在居民生活中。隨著通報件數持續，有居民表示在遛狗或帶孩子外出時會提高警覺，甚至刻意避開開放空間與水邊區域。

針對如何應對郊狼，半島愛護動物協會的公關經理克勞利(Colleen Crowley)建議民眾保持距離、避免轉身逃跑，並透過製造聲響或擴大身形進行驅離，除了手電筒或哨子外，也可攜帶雨傘或隨身垃圾袋，在必要時迅速展開，增加視覺體積以達到威嚇效果，同時避免留下食物來源吸引動物。

目前這起事件尚未有進一步處置措施，若居民發現郊狼蹤跡可通報動物管制單位650-340-8200，或撥打紅木城警察局非緊急專線650-780-7118，保護自己也保護動物的安全。

在短短數日內，紅木城沿海社區接連傳出被警方形容為「具攻擊性」的郊狼（Coyote）出沒。示意圖，非內文所述的郊狼。(Pexels)