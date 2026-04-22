聖荷西議員選戰 住房與治安成攻防焦點

聖荷西市議會部分席次今年將改選。（本報檔案照片）

聖荷西第五選區市議員選戰進入倒數階段，在近日在一場論壇中，候選人針對住房負擔、生活成本與公共安全等議題提出主張，相關政策也為選戰焦點。

該論壇由矽谷 非營利組織與矽谷住屋行動基金（SV@Home Action Fund）共同舉辦，現任市議員歐蒂斯(Peter Ortiz)、前州議員坎波斯(Nora Campos)以及媒體人Vy Dang出席，另一名候選人馬丁內斯(Karen Martinez)則未參與。

第五選區位於東聖荷西Alum Rock一帶，族群結構多元，長期面臨房價上升與公共資源投入不足等挑戰，使住房與治安議題備受當地選民關注。在政策方向上，出席論壇的候選人整體立場相對接近，除支持增加可負擔住宅供給外，也關注市府將部分原用於住房的資金轉作遊民庇護 用途的政策；同時支持移民與租客權益，並對目前針對多次拒絕庇護的遊民採取逮捕的做法，持保留態度。

然而在對東聖荷西近年生活品質的評價與治理重點上，候選人之間則出現差異。坎波斯指出，當地居民對安全感的疑慮升高；歐蒂斯則強調，其任內已推動多項措施，持續改善居民生活條件；Dang則以媒體工作經驗為基礎，關注工薪家庭在高生活成本下所承受的壓力。

在財政方面，面對市府預估出現約5600萬美元預算赤字，候選人普遍認為未來需透過提升行政效率、減少不必要支出與整併重複計畫，以維持公共服務與社區投資。

整體而言，第五選區選戰呈現出政策方向相近、但對治理優先順序與施政重點各有側重的局面。隨著初選將近，選情發展也將反映選民對住房負擔與公共安全等議題的政策取向。