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為對抗川普 民主黨挺維考斯基填補史沃威爾聯邦眾議員席次

編譯林思牧╱綜合報導
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前加州州議會參議員維考斯基（Bob Wieckowski）。(archive.s...
前加州州議會參議員維考斯基（Bob Wieckowski）。(archive.senate.ca.gov)

代表東灣地區的聯邦眾議員史沃威爾（ Eric Swalwell），空出的席次須要填補，憂心共和黨在亂中得利的民主黨領袖正在大力支持前州議會參議員維考斯基（Bob Wieckowski）。

舊金山紀事報報導，民主黨人非常擔心未來幾個月國會眾議院的投票會讓他們失利，因此，參加史沃威爾眾議院席位補選的候選人們正團結在一位臨時候選人–退休州參議員維考斯基周圍。但目前尚不清楚該計畫能否推進，因為一位主要候選人尚未加入這個陣營。

這場補選定於6月16日舉行，申請參加補選的截止日期是4月23日。迫切的原因在於：如果某位候選人在6月16日的選舉中獲得超過50%的選票，他將立即就任國會議員。否則，該席位將空缺，直至8月18日在得票最高的兩名候選人之間舉行決選。

這意味著，無論誰接替史沃威爾完成其剩餘任期，都可能錯過一些關鍵議題的投票，例如伊朗戰爭或川普總統試圖將中期選舉聯邦化的舉措。本月，一項要求川普結束伊朗戰爭的決議以一票之差未能過關。

加州民主黨代表團主席、聖荷西選區眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）20日在一份聲明中告訴紀事報：「我們必須盡快爭取到一位民主黨人投票反對這項議程，這至關重要。維考斯基是一位經驗豐富的領導人，我知道他能在接下來的個人團體中與我們的代表團密切合作。」

在包括羅芙根在內的華盛頓黨內領導人的敦促下，四位候選人本周簽署了一份聲明，團結支持一位臨時候選人，以保持民主黨人阻止川普議程的可能性。簽署人包括：小阿吉拉爾（Victor Aguilar Jr.）、埃拉姆（Carin Elam）、埃爾南德斯（Melissa Hernandez）、伊斯蘭尼（Rakhi Israni）和奧特加（Matt Ortega）。

但此次競選中最引人注目的候選人之一，來自海沃的州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）尚未簽署該聲明。瓦哈布目前已代表史沃威爾選區一半以上的區域，因此她擁有較高的知名度。她正在競選6月2日初選的正式任期，並已獲得加州民主黨和加州勞工聯合會的支持，該選區工會勢力強大。

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