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演繹普羅高菲夫 王羽佳攜手馬勒室內樂團

記者王子涵／舊金山報導
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中國鋼琴家王羽佳領銜馬勒室內樂團將於26日登台舊金山交響樂廳演出。（舊金山交響樂...
中國鋼琴家王羽佳領銜馬勒室內樂團將於26日登台舊金山交響樂廳演出。（舊金山交響樂團提供，Drew Altizer攝影）

舊金山交響樂廳（SF Symphony）周日（26日）晚將迎來一場焦點音樂會，中國鋼琴家王羽佳領銜馬勒室內樂團（Mahler Chamber Orchestra）登台，以俄羅斯作曲家普羅高菲夫（Sergei Prokofiev）作品為主軸，並融入爵士風格曲目，呈現一場橫跨古典與現代的演出。

根據交響樂團介紹，本場演出由王羽佳擔任鋼琴並領銜樂團，節目冊標示其為「Pianist and Director」。室內樂團規模較傳統大型交響樂團人數少，通常為20到50人，不設固定指揮，更強調團員之間的聆聽與協作。王羽佳將在鋼琴演奏中帶領樂團，透過節奏與肢體提示與團員互動，需要樂手間展現高度默契。

音樂會上半場以D大調第一號交響曲「古典」（Symphony No. 1, Classical）揭開序幕。普羅高菲夫年輕時被形容為「神童、天才、現象級人物」。他創作的作品風格激烈，既讓人著迷，也讓人反感，有人甚至形容他作曲時「一手拿筆，一手像握著噴火槍」。

這部作品誕生於1917年前後，正值俄羅斯歷經戰爭與革命動盪之際。然而，普羅高菲夫在日記中坦言，自己既非革命者也非反革命者，對局勢保持距離，甚至對在如此動盪時期仍能過著相對安逸生活感到驚訝。這種近乎漫不經心的態度，也成為他創作這部交響曲的重要背景。

隨後登場的是蘇聯作曲家茲法斯曼（Alexander Tsfasman）的鋼琴與管弦樂組曲（爵士組曲）。

下半場壓軸為普羅高菲夫G小調第二號鋼琴協奏曲。該曲首演時反應兩極，有評論稱觀眾「嚇得頭皮發麻」，甚至嘲諷「家裡的貓都能奏出更好聽的音樂」，但也正因其強烈反應，使作品逐漸在樂壇留下深刻印象。

馬勒室內樂團。（舊金山交響樂團提供，Drew Altizer攝影）
馬勒室內樂團。（舊金山交響樂團提供，Drew Altizer攝影）

普羅高菲夫年輕時被形容為「神童、天才、現象級人物」，他創作的作品風格激烈，既讓人...
普羅高菲夫年輕時被形容為「神童、天才、現象級人物」，他創作的作品風格激烈，既讓人著迷，也讓人反感。（舊金山交響樂團提供）

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