屋崙畢姆教練命案 嫌犯精神不適合受審

歐文原預計將於21日出庭受審，但由於目前已裁定其精神狀態不適合受審，導致案件走向不明。(美聯社)

法官對屋崙 體育界傳奇教練遇害案嫌疑人的精神狀況做出裁決，令案件陷入混亂。

「紐約郵報」報導，阿拉米達縣檢察官表示，被告歐文二世(Cedric Irving Jr.)被控謀殺深受愛戴的屋崙橄欖球教練兼教育家畢姆(John Beam)。法官裁定被告精神狀況不佳，不具受審能力。

此前，由於今年1月審理程序暫停，歐文二世接受數個月的心理評估。檢察官指出，歐文二世可能被送往州立醫院接受治療，法院正在考慮是否將其送往加州 州立醫院。

下次聽證會定於5月8日舉行。

裁決是在這起震驚萊尼學院(Laney College)與整個屋崙體育界的重大謀殺案發生後所做出的。2025年11月13日，警方接獲報案後趕到萊尼學院體育館，發現66歲的畢姆身中槍傷，傷勢嚴重。他被緊急送往醫院，但於隔日過世。

調查人員稱，歐文二世於隔天凌晨3時在一個通勤火車站被捕。警方報告指出，他當時攜帶槍擊 案中使用的槍支，並隨後承認襲擊。法庭文件和調查人員將這起事件描述為一起「目標明確」(very targeted)的謀殺案。

監視器畫面協助警方確認歐文的身分，據稱他已承認罪行。

根據援引執法部門消息人士報告，嫌犯還聲稱他認為畢姆對他使用「巫術」(witchcraft)。

歐文曾在Skyline高中打過橄欖球，他長期異常依戀(long -standing fixation)畢姆，兩人透過當地橄欖球圈相識。雖然歐文從未在畢姆手下打過球，但他經常在萊尼學院附近活動。

畢姆不僅是一位教練，在屋崙體育界地位崇高。他自2012年起擔任萊尼學院主教練，並自2004年起便參與體育計畫。去年從教練職位退休後，繼續擔任該校的體育主任。

他的影響力遠不止於校園。他執教過的20名球員後來都進入NFL(美國國家美式足球聯盟)，他的領導能力，也曾在2020年Netflix紀錄片「孤注一擲」（Last Chance U）受到關注。

針對嫌犯的每項指控，都可能面臨25年至終身監禁的刑罰。歐文原預計將於21日出庭受審，但由於目前已裁定其精神狀態，導致案件走向不明。