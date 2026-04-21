「用髮圈襲擊」 青少年涉殺2歲表弟 被聖縣加控謀殺罪

羅森猛烈抨擊，聖縣兒童福利機構未能保護其照顧下的幼兒。(美聯社)

聖克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)20日宣布，將對一名被控強姦並殺害其兩歲表弟的青少年提起新的謀殺和重罪襲擊指控，罪名是「用髮圈襲擊」。羅森也猛烈抨擊聖縣兒童福利機構未能保護其照顧下的幼兒。

聖荷西 信使報報導，「這是近年來第三名在家庭和兒童服務部照顧下被謀殺的兒童，」羅森在少年拘留所外告訴記者， 「夠了。夠了。必須做出改變，而且必須迅速改變，現在就必須改變。」

他表示，他的辦公室正在繼續調查還有哪些人可能對受害者傑克遜·華雷斯(Jaxon Juarez)的死亡負有刑事責任。「這其中可能包括家庭和兒童服務部的工作人員。」

聖縣政府並未直接回應羅森的評論，而是重申將對相關政策、工作人員行為以及「傑克遜在寄養期間的每一次互動」進行「全面調查」。縣府表示，加州 社會服務部也將進行獨立審查。自2023年3個月大的鳳凰城卡斯楚因芬太尼過量死亡以來，該部門一直在監督兒童福利機構的改革。

縣政府發言人加洛塔(Peter Gallotta)聲明：「我們正在緊急調查，以查明究竟發生了什麼。我們承諾，一旦調查結果以及州政府正在進行的獨立調查結果公布，我們將在法律允許的範圍內，公開分享這些信息。」

法醫尚未公布死因。羅森拒絕解釋關於髮圈的指控，只說髮圈「留下了痕跡」。

自4月9日這名兒童去世以來，人們提出了許多疑問，其中包括將他安置在表親及其三個孩子家中的縣兒童福利機構，是否在審查該家庭並保護傑克遜的過程中忽略了某些危險信號。這位40歲的表親曾因重罪危害兒童罪被定罪。兒童福利專家表示，這項紀錄本應使她失去寄養父母的資格。

此外，傑克遜的祖母表示，在傑克遜去世一周多前，她就曾向社工報告過傑克遜脖子上有一條可疑的紅線，並且她還質疑，在傑克遜被發現昏迷在表親家中兩天前，他曾被送往診所就診，這是否也是一個被忽略的警告信號。在依靠維生系統維持了五天後，傑克遜去世了。

「他們怎麼能讓這種事發生？」祖母埃爾瓦·華雷斯（Elva Juarez）說，「我感覺麻木了。」

傑克遜的死亡是自2023年以來，聖縣家庭和兒童服務部監護下發生的第三起兒童死亡事件。此前，該機構已發生兩起兒童死亡事件，加州社會服務廳和信使報都曾對此展開調查。

「公眾和身為地方檢長的我都想知道，這起案件中究竟是誰應該承擔刑事、民事、道德、倫理和制度方面的責任，因為這並非此類事件首次發生，」羅森在談到傑克遜的死時說， 「我認為我們都應該向縣政府最高級別的官員提出質疑–為什麼由家庭和兒童服務部照管的兒童會一次又一次地遭遇如此可怕的悲劇？」

羅森表示，他的辦公室已提交動議，要求將此案移交成人法庭審理，因為這名青少年剛剛年滿18歲，而他被指控的九項重罪，包括六項性侵罪，性質極其嚴重。