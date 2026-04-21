我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯預計再赴談判 華爾街日報分析5種美伊走向

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

佛誕節、母親節暨全球慈濟日…慈濟「三節合一」5月10日登場

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
慈濟基金會西北分會邀請社區大眾5月10日（星期日）於聖荷西慈濟園區，參加「佛誕節...
慈濟基金會西北分會邀請社區大眾5月10日（星期日）於聖荷西慈濟園區，參加「佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動」。(慈濟提供)

慈濟基金會西北分會訂於5月10日（星期日）於聖荷西慈濟園區舉行「佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動」。今年適逢慈濟基金會成立60周年，慈濟邀請各界共同見證這一重要里程碑，並以清淨虔誠之心祈福，願人人平安、社會祥和。

慈濟基金會表示，本次慶典旨在表達對佛陀、父母以及一切眾生的深切感恩。透過莊嚴隆重的浴佛典禮–超越宗教與族群的界限–期盼啟發人人心中的善念，廣結善緣，共創祥和社會。

浴佛典禮後，現場並規劃豐富的親子互動體驗活動，讓家庭成員在溫馨互動中增進情感，留下美好回憶。

活動詳情如下：

日期：2026年5月10日（星期日）。中文場：上午10時（請於上午9時45分報到）。英語場：上午11時15分（請於上午11時報到）；地點：慈濟基金會西北分會（2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131）。

親子體驗活動：11時開始，透過奉茶、親子花道等孝親感恩活動，引導子女表達孝心，感念父母養育之恩。藉由為父母奉茶及花道體驗，體會雙親辛勞，培養恭敬之心；在溫馨互動中，促進親子交流，體悟親情的珍貴。名額有限，請從親子花道、親子奉茶、親子護大地三項中擇一參加。

蔬食愛心園遊會：中午12時開始，提供多樣美味蔬食，邀請大眾以實際行動愛護地球、支持慈善。推廣健康蔬食，守護慈悲心，為減緩地球暖化盡一份心力。

報名方式：請透過連結https://forms.gle/Kv3HLZLNd7EMM1aT9，或掃描活動海報QR Code報名。

世報陪您半世紀

母親節 親子 慈濟

上一則

高油價衝擊 矽谷家庭收入少11億、流失2600個工作職位

下一則

上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作

延伸閱讀

法拉盛華商會「幸福媽媽」 邀三代同堂共慶母親節

法拉盛華商會「幸福媽媽」 邀三代同堂共慶母親節
世界日報雙親節感恩市集5月舉行

世界日報雙親節感恩市集5月舉行
第13屆喬治亞州佛學營母親節登場 以「善的喜悅」為主題 推動慈悲與心靈成長

第13屆喬治亞州佛學營母親節登場 以「善的喜悅」為主題 推動慈悲與心靈成長
世界日報雙親節感恩市集即將登場 多元品牌齊推節日優惠

世界日報雙親節感恩市集即將登場 多元品牌齊推節日優惠
世界日報雙親節感恩市集5╱2登場

世界日報雙親節感恩市集5╱2登場

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」