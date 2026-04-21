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數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

編譯林思牧／綜合報導
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數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消...
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。

紐約郵報報導，洛薩維奧（Tom LoSavio）是一位居住在舊金山附近的80歲退休律師，領導了一宗針對特斯拉的集體訴訟。2017年洛薩維奧花了超過10萬美元買了一輛特斯拉Model S，他還額外支付了8000美元，獲得了特斯拉自動駕駛技術的終身使用權。

但他如今指責特斯拉違背了原本的承諾：即使是舊款車型的硬體，也最終會與完全自動駕駛軟體相容（compatible）。洛薩維奧告訴華爾街日報：「我當年和妻子談到，如果我們能坐進一輛車，讓它自動駕駛帶我們去任何地方，那該有多好啊。」

據訴訟稱，洛薩維奧購買特斯拉汽車九年後，他的車以及許多其他早期特斯拉汽車仍然無法實現真正的自動駕駛功能。該訴訟涵蓋了加州約3000名車主。

許多與特斯拉簽署了特別協議的車主被排除在外，那些協議禁止他們提起訴訟。而特斯拉正在對此案的集體訴訟資格提出上訴。多年來，馬斯克一直承諾特斯拉即將實現完全自動駕駛功能，這使得特斯拉的股價居高不下，即便中國競爭對手正在蠶食這家電動車製造商的市場份額。

特斯拉已經啟動了無人駕駛計程車的試點項目，並計畫在本月開始量產Cybercab。但訴訟指出，對於估計仍在路上行駛的數百萬輛配備過時硬體的特斯拉汽車而言，該公司似乎沒有實現完全自動駕駛技術的途徑。

洛薩維奧的訴訟旨在為2016年至2024年間購買或租賃特斯拉新車的客戶爭取退款，這些客戶當時額外支付的費用是基於車輛最終將實現完全自動駕駛的預期。該訴訟還尋求禁止特斯拉將其產品宣傳為完全自動駕駛產品。

2020年至2021年，特斯拉的老款車型需要升級設備才能運行自動駕駛技術，公司為部分客戶提供免費升級，而對其他客戶則收取1000美元的一次性費用。2023年，特斯拉第四次升級了硬體–這意味著像洛薩維奧這樣的客戶再次發現自己的車輛設備過時了。

2017年份的特斯拉 Model S。 (autodriven.com)
2017年份的特斯拉 Model S。 (autodriven.com)

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