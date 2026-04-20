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戰爭通膨 ACoM：物價齊漲 民生壓力加劇

記者李怡╱舊金山報導
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ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（...
ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（記者李怡翻攝）

美國社群媒體會議（American Community Media，ACoM）17日上午舉行線上會議，主題為「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。多位專家指出，美伊衝突已引發油價劇烈波動與供應鏈混亂，進一步推高燃料、交通、食品與日用品價格，形成「戰爭通膨」，對美國及全球消費者帶來持續壓力。

與會專家包括明尼蘇達大學（University of Minnesota）人類學榮休教授比曼（Dr. William O. Beeman）、河濱加大（UC Riverside）經濟學教授狄奧拉利卡（Dr. Anil Deolalikar），以及耶魯大學預算實驗室（Budget Lab at Yale）研究主任納恩（Dr. Ryan Nunn）。三人分別從地緣政治、宏觀經濟與全球供應鏈角度，分析衝突帶來的連鎖影響。

比曼指出，美國若試圖透過經濟或軍事壓力迫使伊朗讓步，效果有限，因伊朗高度重視國家主權與革命價值，在核議題上尤其堅持其發展核能的權利。他強調，若忽略伊朗的歷史與文化背景，相關談判難以取得進展。此外，部分美國政治人物使用帶有宗教意味的言辭，可能在中東地區引發歷史聯想，加劇對立情緒，不利局勢降溫。

ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（...
ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（記者李怡翻攝）

納恩從經濟層面分析指出，衝突爆發後國際油價一度從每桶約65美元上升至接近100美元，屬近數十年來較大幅波動之一。油價上升通常會推高通膨，同時抑制經濟活動。他表示，若油價衝擊持續，美國未來一年核心物價可能上升約0.5%，國內生產總值（GDP）則可能減少約0.5%。儘管影響程度不如1970年代石油危機嚴重，但低收入家庭因能源支出占比高，將承受更大壓力。

ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（...
ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（記者李怡翻攝）

他補充，油價變動傳導至加油站與日常商品價格需時，且上漲與下降速度不對稱。最新數據顯示，能源價格已成為近期通膨上升的主要推手之一，短期內消費者仍難以感受到明顯回落。

狄奧拉利卡則指出，石油不僅用於交通，還是塑膠、肥料、醫藥與服裝等產品的重要原料，因此油價上升會全面推高生活成本。他以印度為例說明，該國高度依賴經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的能源進口，近期液化石油氣（LPG）價格在部分地區上漲高達數倍，導致家庭改用柴火與煤油，並加劇空氣汙染。

他表示，能源成本上升也推高農業投入價格，尤其肥料與柴油，增加農民負擔，恐影響即將到來的農耕季節，進一步推升糧價。在低收入與發展中國家，大量人口原本僅略高於貧窮線，這波衝擊可能使貧窮人口比例大幅上升，並影響非正式就業者生計。

狄奧拉利卡警告，即使未來油價回落，對最弱勢族群的傷害已經造成，包括貧窮、營養不良與經濟不穩等問題，可能在未來一至兩年持續發酵。

會議總結指出，此次由地緣政治衝突引發的能源震盪，正迅速傳導至全球經濟與日常生活。對美國民眾而言，短期內油價與物價波動仍將持續，而對全球多數發展中國家而言，則可能面臨更長期且深遠的民生挑戰。

ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（...
ACoM線上會議，談「從石油危機到收銀台排隊：美伊戰爭導致全球消費成本飆升」。（記者李怡翻攝）

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