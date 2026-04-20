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一隻加州小海獅 在舊金山街頭遊蕩

編譯組╱綜合報導
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一頭在舊金山街頭徘徊的幼年海獅被安全救護。示意圖。（取自Pexels）
一頭在舊金山街頭徘徊的幼年海獅被安全救護。示意圖。（取自Pexels）

據媒體KTLA 5報導，上周四（16日）清晨，一隻加州海獅（sea lion）幼崽被發現在舊金山的一個社區遊蕩，這引發了一場由野生動物救援人員和當地機構共同參與的聯合救援行動。

據海洋哺乳動物中心（The Marine Mammal Center）發布的聲明稱，這隻幼崽現被命名為「Irving」，是在Irving街和第48大道（48th Avenue）附近被發現的，距離海洋海灘（Ocean Beach）僅一個街區之遙。

網上流傳的視頻顯示，這隻小海獅平靜地坐在人行道上，抬頭望著趕來處理這一不同尋常但十分可愛場景的警員們。

海洋哺乳動物中心的訓練有素的救援人員與舊金山警察局（SFPD）的警員以及舊金山公園局（Recreation and Parks Department）的護林員通力合作，將這隻動物安全地誘入由海洋大道動物醫院提供的運輸箱中。

官員表示，歐文最初被送往Kezar球場附近的舊金山公園局護林站，隨後於周四上午被轉送至蘇沙利度（Sausalito）的海洋哺乳動物中心獸醫醫院接受進一步檢查。

雖然目前尚不清楚這隻幼崽為何會遠離其通常的海洋棲息地，但獸醫專家計畫進行入院檢查，以評估該動物的整體健康狀況並排查潛在的醫療問題。

海洋哺乳動物中心表示，目前尚不清楚這隻幼崽的性別及其長期預後情況。

野生動物專家提醒公眾，應與海洋哺乳動物保持安全距離，切勿試圖直接靠近或救助它們。

若有人發現看似生病、受傷或身處異常環境的海洋哺乳動物，請立即撥打海洋哺乳動物中心的救援熱線：415-289-SEAL（7325）。

官員們感謝合作機構的迅速響應，稱這種團隊協作幫助這隻幼年海獅獲得了「第二次生命」。

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