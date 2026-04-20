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羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）於18日晚抵達姐妹城市中國上海，於次日...
舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）於18日晚抵達姐妹城市中國上海，於次日傳來三個關鍵性文化科技合作。（取自羅偉社交媒體）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）於18日晚抵達姐妹城市中國上海，並於次日傳來三個關鍵性文化科技合作。舊金山歌劇院（San Francisco Opera）與上海大歌劇院（Shanghai Grand Opera House）簽署合作備忘錄，雙方將透過聯合歌劇製作、藝術家與演出交流、共同製作，以及教育、培訓與藝術家發展等項目，推動文化交流與合作。

其他兩項分別為舊金山音樂學院（San Francisco Conservatory of Music）與上海音樂學院（Shanghai Conservatory of Music），以及加州科學院（California Academy of Sciences）與上海科技館（Shanghai Science and Technology Museum）的合作。市府指出，此行旨在深化與上海的姐妹市關係，並透過文化交流與觀光推廣，促進舊金山經濟復甦。

羅偉表示，與上海大歌劇院的合作將強化舊金山的國際連結，並豐富本地藝文社群。他指出，雙方將建立聯合製作與藝術家交流的合作框架，並推動如猴王悟空「The Monkey King」等跨國項目，拓展全球觀眾，鞏固舊金山在國際舞台的地位。

舊金山歌劇院總監希爾沃克（Matthew Shilvock）發表聲明稱，自1980年代以來便與上海建立了深厚且緊密的關係，非常高興能透過這份重要的合作備忘錄再次確認並在此歷史基礎上持續發展。正如在猴王悟空「The Monkey King」中如此真切地看到的，透過藝術，特別是歌劇的敘事方式，為連結美國與亞洲提供了令人振奮的機會。

兩地科學院的合作聚焦於「聯合展覽、研究計畫、教育項目及人員交流」等方面的合作，並將「強化雙方在推動科學發現、永續發展與文化交流方面的共同承諾」。該合作達成於地球日「Earth Day」前夕，以及舊金山年度氣候解決方案峰會「Climate Week」開幕之際宣布。該活動預計將在全市舉辦約700場活動，吸引超過6萬人參與。

舊金山音樂學院與上海音樂學院達成為期五年的合作，將讓兩校師生有機會進行國際教學、學習與演出。市府表示，此舉也延續羅偉致力將舊金山打造為全球音樂城市的政策方向，包括增加現場音樂表演及推出新計畫，展現城市多元音樂活力。

該系列合作亦延續羅偉對音樂與文化產業的投入，其就職典禮曾邀請本地音樂人擔任DJ，在華埠舉辦戶外演出吸引大批人潮。上任初期，他宣布首屆「SF Music Week」，並於2026年擴大舉辦。此外，市府亦推出新的娛樂區、資助免費戶外演唱會，並提供超過2400萬美元的在地藝術補助。

去年夏天，舊金山連續三個周末舉辦大型演唱會，包括Dead & Company、「Outside Lands」以及Zach Bryan等活動，共吸引超過45萬人進入金門公園，帶來約1億5000萬美元的經濟效益。隨後，市府宣布「Winter of Music」，邀請多位知名電子音樂人演出，包括Skrillex。去年12月，馬士孔尼中心亦首次舉辦大型電子音樂活動，由澳洲DJ Fisher領銜演出。

羅偉表示：「強大的藝術、文化與音樂機構，對於我們的經濟復甦至關重要。」

舊金山與上海將推動如猴王悟空「The Monkey King」等跨國歌劇項目，拓...
舊金山與上海將推動如猴王悟空「The Monkey King」等跨國歌劇項目，拓展全球觀眾，鞏固舊金山在國際舞台的地位。（舊金山歌劇院提供）

舊金山 加州 羅偉

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